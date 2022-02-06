إصابة 10 أشخاص إثر انقلاب سيارة تحمل عمالا في العبور

شهدت منطقة العبور، حادث سير مروري، أسفر عن انقلاب سيارة تحمل عددا من العمال، وإصابة 10 أشخاص، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم حتى يتماثلوا للشفاء.

بداية الواقعة، كانت بتلقي أجهزة الأمن بلاغا من شرطة النجدة بانقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بالحي الثامن بمنطقة العبور.

وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين انقلاب سيارة نصف نقل تحمل عمالا، مما أسفر عن إصابة 10 منهم وتم نقلهم لمستشفى السلام لتلقي العلاج، وجارٍ رفع آثار الحادث.