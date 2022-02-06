أسعار الأعلام قبل مباراة مصر والسنغال.. «عشان مايضحكش عليك»

يستعد الليلة ملايين المصريين من عشاق الساحرة المستديرة، لمشاهدة المباراة النهائية ببطولة الأمم الأفريقية، المقامة حاليا في الكاميرون، التي ستنطلق في التاسعة مساءً بين المنتخب الوطني المصري، ونظيره السنغالي.

وفي إطار حب المصريين وحرصهم الدائم على دعم المنتخب، ستشهد المقاهي والكافيهات المختلفة في جميع محافظات الجمهورية، عدد كبير من الحضور لمشاهدة مباراة مصر والسنغال، كما يشهد باعة الإعلام، إقبالًا كبيرًا على شراء العلم المصري بجميع أحجامه، من أجل التلويح به، أو تعليقه على السيارات أو المقاهي التي ستذيع المباراة، أو حتى فى البلكونات، للتعبير عن فرحة المصريين بالوصول إلى نهائي البطولة، واستعدادا للفرحة الكبيرة، وهي الفوز في المباراة والحصول على الكأس.

منذ أمس انتشر بائعو الأعلام، فى جميع ميادين مصر وشوارعها الرئيسية، لبيع الأعلام بجميع أحجامها وبأسعار مختلفة.

أسعار الأعلام قبل مباراة مصر والسنغال

- العلم ذو الحجم الصغير 20 جنيها.

- العلم مقاس 28*20 سم 35 جنيها.

- العلم مقاس 60*90 سم 49 جنيها.

- العلم مقاس 90*15سم 65 جنيها.

- سعر العلم 40*60 سم 85 جنيها.

موعد ومكان مباراة مصر والسنغال

من المعروف أن مباراة الليلة بين مصر والسنغال، ستقام في استاد أولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندى، وسيقود المباراة الحكم فيكتور جوميز، من جنوب أفريقيا، ومساعديه زخارى سويلا، وتانى سورو، وهناك حكم رابع جان جوك.

وبدأ المنتخب الوطني، مشواره في البطولة الأفريقية، بهزيمة مفاجئة، أمام المنتخب النيجيري، فى المجموعات، ثم فاز على كل من غينيا بيساو، والسودان.

وفي دور الـ16 حقق المنتخب الوطني الفوز على منتخب كوت ديفوار 5/4 بركلات الجزاء الترجيحية، وتغلب أيضا على المنتخب المغربي فى دور ربع النهائي بنتيجة 2/1، ثم فاز على المنتخب الكاميروني، فى الدور قبل النهائي بركلات الترجيح 3/1.