تردد القناة الجزائرية الناقلة لمباراة مصر والسنغال بنهائي أمم إفريقيا

ينتظر ملايين المصريين من عشاق الساحرة المستديرة، مساء اليوم، المبارة المهمة والمرتقبة للمنتخب الوطني مع نظيرة السنغالي، في نهائي بطولة الأمم الإفريقية، التي ستذاع عبر القناة الجزائرية الأرضية، التي قررت عرض مباريات المنتخب المصري، بعد خروج المنتخب الجزائري من البطولة الإفريقية، في دور المجموعات.

وتشهد محركات البحث عمليات بحث كثيرة من أجل الوصول إلى تردد البث الأرضي للقناة الجزائرية، الناقلة للمباراة، وحفل ختام بطولة الأمم الإفريقية، في الثامنة من مساء اليوم، قبل بداية مبارة مصر والسنغال، بـ60 دقيقة.

وتبث القناة الجزائرية الأرضية، من خلال القمر المصري «نايل سات»، من خلال تردد مشفر.

تردد قناة الجزائرية الأرضية

- تردد القناة الجزائرية الأرضية 11680.

- أفقي.

- من خلال معدل ترميز 27500.

- القناة مسجلة باسم «Programme National».

- فتح الشفرة من خلال إدخال الرمز 1100000000000000.

كما ستنقل المباراة أيضا عبر قناة football المشفرة، من خلال القمر الصناعي «ياه سات»، من خلال الموقع المداري 20 درجة غربا.

طريقة تنزيل قناة football المشفرة

- ضبط القمر الصناعي على 20 درجة غربا، في اتجاه قمر «ياه سات».

- أدخل تردد 11785 أفقي.

- معدل ترميز 27500.

- ابحث عن اسم القناة football في قائمة القنوات.

- شفرة القناة 12340000abcd0000.

وتوجد أيضا قنوات أخرى، قررت فتح البث المجاني لمشاهدة المباراة النهائية في بطولة الأمم الإفريقية، وهي:

- قناة النبأ الليبية، على القمر نايل سات، تردد 11096، أفقي، معدل ترميز 27500.

- قناة rty، على تردد 11996، بمعدل الترميز 27500.

- قناة MTI، على تردد 11938، بمعدل الترميز 27500.

- قناة آر تي بي، على تردد 11900 أفقي، بمعدل الترميز 27500.