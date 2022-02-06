تجريع 46 ألف رأس ماشية لمكافحة الطفيليات في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري، استمرار بذل المزيد من الجهد للحفاظ على الثروة الحيوانية وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض والعمل علي زيادة إنتاجيتها لتلبية إحتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات رش وتحصين الماشية ومرور الفرق الطبية علي أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة للقضاء على الأمراض للحفاظ على الثروة الحيوانية.

مكافحة الطفيليات التي تؤثر على الصحة والإنتاجية

ومن جانبه، أوضح اللواء الدكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري، أنه تنفيذاً لخطة المديرية لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية والتي تؤثر على الصحة والإنتاجية، وتتسبب في نشر الأمراض الوبائية في الثروة الحيوانية قامت مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع (إدارة رعاية الحيوان - أقسام الرعاية والوحدات بالإدارات) خلال شهر يناير الماضي 2022، برش 82 ألفا و509 رؤوس ماشية، وتجريع 46 ألفا و545 رأس لمكافحة الطفيليات الداخلية والخارجية، مشيراً إلى أنه تم فحص وعلاج 10612 رأسا بالوحدات البيطرية.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري في الشرقية إستمرار عمل الإدارات والأقسام المختلفة بالمديرية، لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية

وعلى جانب آخر، وجه محافظ الشرقية مدريتي التموين والطب البيطري بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز، للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

وقامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي مدير الإدارة برفقة الطب البيطري بحملة تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية، وتمكنت الحملة أثناء مرورها بقرية الشبراوين من ضبط مجزر دواجن يعمل بدون ترخيص من الجهات المختصة، حيث يقوم بذبح الدواجن الحيه وبيعها ﻷصحاب المطاعم بمدينة الزقازيق، وتم التحفظ على عدد (200) دجاجه مذبوحة متوسط وزن الواحدة منها (2) كيلو جرام، بإجمالي كمية مقدارها (400) كيلو جرام لحوم دواجن مذبوحة ، وتم تحرير المحضر رقم (1330) لسنة 2022 جنح ههيا، والتحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك.