القبض على تشكيل عصابي متهم بسرقة 5 منازل بالشرابية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من كشف غموض واقعة سرقة 5 منازل بمنطقة الشرابية بالقاهرة، وتبين أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المساكن.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الشرابية، بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين مقيمين بدائرة القسم، بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات المساكن بأسلوب التسلق.

5 جرائم سرقة منازل

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي، كما اعترفا بارتكاب 5 حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب، وجرى بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من متحصلات إحدى وقائع السرقات»، وأقرا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي على متطلباتهما الشخصية.

ضبط المسروقات

كما جرى بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما «سيئ النية» وهو مقيم بدائرة القسم، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموهما بالسرقة، وجرى تحرير المحضر اللازم وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما، والعرض على النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.