خروج جثمان زوج شقيقة منفذ مذبحة الزمالك من مشرحة زينهم 

خرج جثمان «خالد م»، زوج شقيقة منفذ مذبحة الزمالك، من مشرحة زينهم قبل قليل، والذي قُتل على يد شقيق زوجته داخل منزله في حي الزمالك، وباقٍ داخل المشرحة، جثتي الزوجة ووالدتها، بعد خروج جثتي منفذ المذبحة وشقيقته أمس من المشرحة.

وشهدت منطقة الزمالك، في الساعة التاسعة من مساء الجمعة الماضي، مذبحة راح ضحيتها 4 أشخاص، فضلا عن انتحار منفذ الجريمة.

بيان النائب العام في واقعة مذبحة الزمالك

واستمعت النيابة العامة إلى أقوال 7، منهم 3 شاهدوا وقوع الجريمة، وانتهت التحقيقات معهم إلى أنّ المتهم كانت تربطه علاقة بسيدة من المتوفين نشأ بسببها نزاع بينهما، وتحدَّد لقاء في يوم الواقعة بمسكن شقيقة المتهم في الزمالك، لإنهاء النزاع في حضور ذوي الطرفين، وأحضر المتهم حقيبةً كبيرة يومها أخفاها في المسكن قبل اللقاء، ولما ثار النقاش بينهما بشأن النزاع استشاط المتهم غضبًا وأخرج من الحقيبة التي كانت معه بندقية آلية، أطلق منها عيارًا ناريًّا أصاب السيدة طرف النزاع معه، وحين حاول الحضور ردعه أطلق صوبهم أعيرة نارية فقتلهم.

وأوضحت التحقيقات، أنّ المتهم أطلق أعيرة نارية أخرى صوب السيدة ووالدتها فقتلهما، ثم قتل نفسه بعيار ناري، وقررت شقيقة المتهم في محضر بلاغ الواقعة، سابقةَ إيداعه بإحدى مصحات العلاج النفسي قبل نحو 3 أشهر.

المتهم أنهى حياته عقب ارتكاب الواقعة

وكان مأمور قسم شرطة قصر النيل، تلقى بلاغا في وقت سابق من الأهالي في منطقة الزمالك، يفيد بسماعهم عدة طلقات نارية من داخل إحدى الشقق السكنية في العقار، عقب مشادة كلامية بين المتهم وزوجته بحضور عدد من أفراد الأسرة، وانتقلت الأجهزة الأمنية على الفور إلى مكان الواقعة، وتوصلت التحريات إلى صحة البلاغ، وأنّ المتهم أطلق عيارا ناريا على زوجته وشقيقته وحماته وزوج شقيقته ثم أنهى حياته.