تفاصيل مذبحة الزمالك.. رجل أعمال يقتل زوجته وشقيقته وطليقها ثم ينتحر

قال مصدر أمني إن التحريات الأولية في واقعة قيام رجل أعمال بمنطقة الزمالك بقتل زوجته وشقيقته وطليقها وانتحاره بسلاحه الخاص رجحت بأن الدافع هو الشك في السلوك.

وأضاف المصدر أن رجل الأعمال بعد مشادة كلامية مع زوجته وهو ما أيده كلام الجيران شهود الواقعة قام رجل الأعمال بإطلاق أعيرة نارية على أفراد أسرته بصورة عشوائية، ما أسفر عن مقتل الزوجة وشقيقته وطليقها، وبعد التأكد من وفاتهم جميعا أصاب نفسه بطلق ناري في الفم ليلحق بهم.

بداية البلاغ

تلقى مأمور قسم شرطة قصر النيل بلاغا من أهالي أحد العقارات بمنطقة الزمالك بسماع طلقات نارية داخل إحدى الشقق بعد مشادة كلامية بين الزوج وزوجته، وبالانتقال ودخول الشقة محل البلاغ تبين العثور على 4 جثث وسيدة مسنة مصابة وعلى قيد الحياة، وبالفحص وسؤال المسنة، قالت إن زوج ابنتها أطلق النار عليهم ثم انتحر، وتم نقل المصابة إلى المستشفى للعلاج، بينما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

معاينة النيابة العامة

وانتقل فريق من النيابة العامة، وكشفت المعاينة العثور على جثث الزوجة واثنين من الأبناء وجثة الزوج، وبفحص جثة رجل الأعمال تبين إصابته بطلق ناري في الفم وأدى إلى انفجار في المخ، بينما معاينة الجثث بينت إصابتهم بطلقات نارية في مناطق متفرقة من الجسم، وتم العثور على السلاح الناري المستخدم في الواقعة، كما عثر على طلقات نارية فارغة بجوار الجثث، وقررت النيابة العامة نقل الجثث إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وإرسال السلاح الناري للطب الشرعي لمطابقته بالسلاح المستخدم في الواقعة.