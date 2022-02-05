أستاذ طب نفسي يحلل شخصية مرتكب مذبحة الزمالك: عنده طاقة كبيرة من العنف

علق الدكتور محمد المهدي، أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، اليوم، على حادث مقتل خمسة وانتحار قاتلهم بالزمالك، الذي عرف إعلاميا بـ«مذبحة الزمالك»، إذ ذكر أن الطب الشرعي يُجري تحليل عينات من بول ودم مرتكب الواقعة؛ لمعرفة إذا ما كان ارتكب الجريمة تحت تأثير المخدرات من عدمه، إذ أن المخدر يسهل خروج دفعات العنف في أقصى درجاتها، أما الذي لا يحصل على مخدرات يمكنه ضبط تصرفاته والسيطرة على سلوكياته.

تعاطي المخدرات يزيد الشكوك بالخيانة

وأضاف «المهدي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على قناة «صدى البلد»، أن المواد المخدرة تثير الشكوك والتهيؤات لدى متعاطيها، مؤكدًا في الوقت ذاته، أن مرتكب مذبحة الزمالك كان لديه طاقة كبيرة من العنف أو الغضب أو الإحباط الشديد.

مصرع 5 أشخاص في مذبحة الزمالك

وحذر أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، من مشاهدة فيديوهات الألعاب والأفلام التي تحتوي على مشاهد العنف؛ لأنها تقلل الحساسية من الموت والدم والقتل، مشيرا إلى أن الأسرة المصرية تحتاج إلى قدر كبير من الرعاية والصحة النفسية، مؤكدا أن الفئات الهشة الأقرب لممارسة العنف؛ إذ أن القائم بمذبحة الزمالك أودى بحياة 5 أشخاص، وبعد ذلك أطلق الرصاص على نفسه وانتحر.

الاكتئاب في واقعة مرتكب مذبحة الزمالك غير وارد

وأوضح أن الاكتئاب في واقعة مرتكب مذبحة الزمالك غير وارد، ولا يوجد أي دليل على معاناة مرتكب واقعة مذبحة الزمالك من الاكتئاب، ومن الممكن أنه كان يعاني من مشكلات مالية أو اجتماعية دفعته لذلك.