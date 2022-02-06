أسرة «ريان» المصري تقدم رسائل التعازي لعائلة المغربي: طفل من الجنة

رسالة دعم وتعازي قدمتها أسرة الطفل المصري ريان، الذي كان مصابا بمرض ضمور العضلات، وعاشت معه أسرته أياما صعبة حتى تلقى الحقنة الأغلى في العالم، إلى أسرة شقيقه في العروبة الطفل المغربي ريان، المتوفي مساء أمس بعد 5 أيام قضاها داخل بئر سقط فيها، وسقطت معه قلوب العالم أجمع.

تابعت أسرة الطفل المصري ريان قصة الصغير المغربي منذ اللحظة الأولى كغيرها من أهالي وأسر الوطن العربي، بحسب حديثهم مع «الوطن»، وأكثروا من الدعاء متمنين أن يخرج ريان المغربي سالمًا من البئر الذي علق به 5 أيام، إلا أن إعلان وفاته بعد خروجه بلحظات أفجع قلوبهم مثلما حدث مع العالم أجمع.

رسالة تعازي من والدة ريان المصري لـ«أم المغربي»

«أحزنا كلنا.. استنينا خروجه بالسلامة»، بهذه الكلمات عبرت والدة ريان المصري، عن مشاعرها تجاه نبأ وفاة الطفل المغربي، قائلة: «خالص تعازينا لأسرة ريان.. ربنا يصبر أمه ويكون في عونها.. ده طفل من أطفال الجنة».

وواسى والد الطفل المصري ريان الأب المغربي: «ربنا يصبرك أنت ووالدته.. الضنا غالي وأنا حاسس بيك»، مضيفًا أنه مر بموقف صعب مع طفله حينما كان في احتياج للحصول على أغلى علاج بالعالم «حقنة ثمنها 34 مليون جنيه»، بسبب إصابته بضمور العضلات، والظروف المادية لا تسمح بذلك.

وقضى الطفل المغربي ريان 5 أيام داخل بئر طوله 64 مترًا في قرية «إغران» بمركز «تمروت»، بعد أن سقط به وعلق عند عمق 32 مترًا، لتنجح قوات الأمن وفرق الإنقاذ من إخراجه بعد 5 أيام، إلا أن سعادة الشعوب العربية التي ظلت للحظات تبدلت إلى مشاعر حزن وألم بعد إعلان وفاة الطفل.

وتحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء كبير لأسرة الطفل المغربي ريان، وسادت حالة من الحزن والحداد على الصغير الذي فطر قلوب الوطن العربي أجمع.