مذيعة «صباح الخير يا مصر» تنعي الطفل ريان.. ارتدت ملابس سوداء حدادا عليه .. فيديو

نعى مذيعا برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، الطفل المغربي «ريان» الذي وافته المنية بعد سقوطه في البئر 5 أيام، حيث ظهرت الإعلامية هدير أبو زيد، وهى ترتدي اللون الأسود بعد وفاة الطفل المغربي ريان، قائلة: «ربنا يربط على قلوب أبوه وأمه وهو في الجنة بإذن الله.. أخبار ريان تصدرت كل وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، لكنه خرج مفارق الحياة في مشهد مبكي وكمؤثر للجميع».

هدير: كنا ننتظر معجزة إلهية

وواصلت مذيعة «صباح الخير يامصر»: «الجميع كان بانتظار معجزة إلهية، لكنها مشيئة الله.. ربنا يرحمه ويصبر أهله ويربط على قلوبهم ويصبر كل المغرب الشقيق»، فيما قال الإعلامي محمد الشاذلي، «لحظات صعبة وقاسية لكن إرادة الله فوق كل شيء، خالص العزاء».

وخيم الأسى والحزن الشديد على العالم ووسائل الإعلام العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الديوان الملكي المغربي وفاة الطفل المغربي ريان، الذي وافته المنية بعد سقوطه في البئر وذلك بعد أن علّق مئات الآلاف من المشاهدين آمالهم بأن يكون الطفل ريان مازال على قيد الحياة بعد خروجه، آملين بتعافيه وعودته ساملا لأهله.

تفاصيل جديدة عن وفاة الطفل ريّان

وكشف الصحفي المغربي يوسف بن سليمان، في تصريحات خاصة لتلفزيون «الوطن» تفاصيل جديدة عن وفاة الطفل ريّان داخل بئر سقط فيها في مدينة شفشاون المغربية، قائلا إنّ الصغير توفي أمس الأول الجمعة، وليس أمس السبت بعد استخراجه من البئر، موضحا أنّه جرى التكتم على الخبر بسبب وجود أعداد كبيرة في مكان الحادث، ومنعا لحدوث فتنة أو انقلاب على المشرفين على إنقاذ الطفل، سواء رجال الدرك ، أو المنقذين، أو المسعفين، ورجال الوقاية المدنية ورجال الصحافة، وتمّ الإعلان بعد خروج الطفل في سيارة الإسعاف ومغادرة المكان.