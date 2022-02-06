تجديد حبس سيدة وشاب في قضية «هايدي» ضحية الابتزاز بالشرقية

أمر قاضي المعارضات بمحكمة أولاد صقر الجزئية، بتجديد حبس سيدة وشاب 15 يوما على ذمة التحقيقات، في واقعة إقدام الطالبة «هايدي» على التخلص من حياتها مستخدمة حبة الغلال السامة، بعد ابتزازها بصور مفبركة وخادشة للحياء، وتهديدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكان قاضي المعارضات أمر بتجديد حبس أم وابنتها وشاب آخر 15 يوما، وذلك على ذمة التحقيق في الواقعة.

«هايدي» تتخلص من حياتها بسبب صور خادشة

كان اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً بورود بلاغ إلى مركز شرطة أولاد صقر، من مستشفى أولاد صقر المركزي، باستقبال «هايدي ش»، 15 سنة، طالبة بالصف الأول الثانوي التجاري، مقيمة بقرية كفر الحاج علي، التابعة لمركز أولاد صقر، مصابة بحالة إعياء شديدة، إثر تناولها حبة الغلال السامة، وتم تحويلها إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، وتوفيت إثر تناولها الحبة السامة.

5 متهمين

وبسؤال عدد من أفراد الأسرة، تم توجيه الاتهامات لـ5 أشخاص، هم جارتهم «غندورة» مقيمة بكفر الحاج علي، 50 سنة، وابنتيها «منى» و«عزة»، وابن شقيقة الأولى وصديقه، بالتسبب في وفاتها بعد ابتزازها بنشر صور مفبركة لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بغرض الحصول على مبالغ مالية منها، وذلك انتقاماً من المجني عليها بعد نشوب مشاجرة بين المتهمة الأولى والمتوفاة ووالدتها، بسبب لهو وخلافات الأطفال.

وتمنكت شرطة أولاد صقر من إلقاء القبض على 4 متهمين وفي وقت لاحق تم ضبط المتهمة الخامسة. وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات، كما استمعت إلى أقوال أسرة المجني عليها، ويجري استكمال التحقيقات وتم إحالتهم إلى قاضي المعارضات الذي أصدر قراره المتقدم.