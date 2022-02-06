صلاح الدالي: مسرحية «أصحاب ولا أعز من كده» تم تمصيرها بطريقة تناسب مجتمعنا

أعلن الممثل والمخرج صلاح الدالي، استئناف عرض مسرحيته «أصحاب ولا أعز من كده»، التي شاركت في العديد من المهرجانات من قبل، أهمها المهرجان القومي للمسرح، في دورته السابقة.

وعن فكرة مسرحية «أصحاب ولا أعز من كده»، قال الفنان صلاح الدالي لـ«الوطن»، إنه جرى إنتاج المسرحية قبل عرض فيلم «أصحاب ولا أعز»: «لقيت أن الفيلم الأجنبي (Perfect Strander)، ممكن يتمصر بطريقة تناسب علاقتنا الشخصية ببعض ومجتمعنا الذي نشأنا عليه، وذلك من خلال إطار كوميدي اجتماعي».

صلاح الدالي: فيه مشاهد في الفيلم مش موجودة بالمسرحية

وأكد أن هناك العديد من المشاهد في فيلم «أصحاب ولا أعز»، ليست موجوده في العرض المسرحي، قائلًا: «فيه مشاهد كتيرة في الفيلم الجمهور مش هيلاقيها في مسرحية (أصحاب ولا أعز من كده)».

وعن توقعه لرد فعل الجمهور خاصًة لأن مسرحية «أصحاب ولا أعز من كده»، تحمل نفس فكرة الفيلم الأجنبي «Perfect Strander»، قال الفنان صلاح الدالي: «أكيد هيبقى فيه نقد بس لازم النقد يبقى فيه صلب الموضوع لأن الهدف الأساسي اللي بتدور من خلاله المسرحية، هو أن أحنا مش من حقنا نعرف كل واحد بيفكر في إيه لأن كل شخص له شؤونه الخاصة».

موعد عرض مسرحية «أصحاب ولا أعز من كده»

ولفت «الدالي»، إلى أنه سيتم عرض مسرحية «أصحاب ولا أعز من كده»، يوم السبت 12 فبراير من العام الجاري 2022، على مسرح الهوسابير في تمام الساعة السابعة مساء.