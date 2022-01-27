بعد انتقادات فيلم أصحاب ولا أعز.. منى زكي تدعم نفسها بوصايا القوة الست

نشرت الفنانة منى زكي، عددا من النصائح التي تتبعها حتى تصبح من الأقوياء ذهنيا، عبر خاصية «استوري» بحسابها على «إنستجرام»، معلقة: «ملحوظة لنفسي»، بعد حالة الجدل الواسعة المربوطة بـ انتقادات فيلم أصحاب ولا أعز، على خلفية الشخصية التي قدمتها ضمن أحداث الفيلم، المعروض على منصة «نتفليكس».

منى زكي بعد انتقادات فيلم أصحاب ولا أعز: الأقوياء ذهنيا يمضون قدما

كانت النصيحة الأولى، التي تتضمنها منشور منى زكي، ردا على انتقادات فيلم أصحاب ولا أعز: «الأقوياء ذهنيا يمضون قدما، لا يقضون الوقت في الشعور بالأسف على أنفسهم»، أما النصيحة الثانية: «يتبنون التغيير ويرحبون بالتحديات»، أما الثالثة فكانت: «يبقون سعداء، ولا يهدرون طاقتهم على أشياء لا يستطيعون السيطرة أو التحكم فيها».

وجاءت النصيحة الرابعة: «يكونوا طيبين وعادلين، ولا يخافون من الحديث»، والخامسة: «لديهم استعداد لتحمل المخاطر المحسوبة»، بينما كانت النصيحة السادسة والأخيرة: «يحتفلون بنجاح الأشخاص الآخرين، ولا يستاؤون من تلك النجاحات».

«الممثلين» بعد الهجوم على أبطال الفيلم: لن نقبل بالترهيب

امتدت انتقاد فيلم «أصحاب ولا أعز»، إلى أيام بعد عرضه على منصة «نتفليكس»، وسط حالة واسعة من الجدل، وصلت إلى حد الهجوم على منى زكي، بشكل شخصي، ما أدى إلى حملات واسعة لدعمها.

ونشرت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، بيانا حول أزمة الفن والهجوم على أبطاله، جاء فيه: «النقابة لن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي اعتداء لفظي أو محاولة ترهيب معنوية لأي فنان مصري».

إشادات لبطلة الفيلم

بخلاف الهجوم، حظت منى زكي، بإشادات نقدية عديدة عن أدائها خلال الفيلم، إذ قالت الفنانة إلهام شاهين إن «منى» قدمت واحدا من أهم أدوارها في الفيلم، كما أشادت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بأداء ممثلين وتحديدا بطلته التي وجهت لها تحية في تدوينة عبر حسابها على «تويتر».