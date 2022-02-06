ضبط علف منتهي الصلاحية وكمامات وسجائر مجهولة المصدر ببورسعيد

شنت محافظة بورسعيد حملات على الأسواق، وتمكنت من ضبط كميات من ذرة العلف منتهية الصلاحية وأخرى من الكمامات وسجائر مجهولة المصدر، وحُرر عدد كبير من المخالفات للمخابز السياحية والمستودعات والبدالين التموينين.

حملة تموينية مكبرة لضبط الأسواق

وأوضح ناصر ثابت وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، في بيان اليوم، إنه وجه في اجتماعه الأخير بإحكام السيطرة والرقابة على المخابز والأسواق والمحال التجارية ومستودعات البوتاجاز من خلال حملات رقابية صباحية ومسائية وذلك تحت إشراف محمد عوض وكيل المديرية.

ضبط 7000 كمامة مجهولة المصدر

وأسفرت الحملة عن ضبط 7000 كمامة مجهولة المصدر وغير مصرح بتداولها، إذ تباع للمواطنين على أنها كمامات طبية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط نصف طن علف منتهى الصلاحية

كما تم ضبط كمية تقدر بنصف طن من ذرة علف منتهي الصلاحية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وتمكن رجال الرقابة من ضبط 600 علبة سجائر مجهولة المصدر تضر بصحة المواطنين وغير مصرح ببيعها، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأوضح مدير تموين بورسعيد، أنه فى مجال المخابز البلدية التموينية تمكنت حملة مكبرة على مخابز دائرة الجنوب من تحرير 3 تقارير نقص وزن، وتقريرين لعدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات، وتقريرين لعدم نظافة أدوات العجين بها.