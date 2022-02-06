تصريحات مزيفة تشعل الخلاف بين شمس وحمو بيكا.. «قال إيه ميعرفنيش»

أزمة جديدة حدثت بالوسط الفني بسبب مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا والفنانة شمس، إذ هاجمته بعد أن انتشرت عدة تصريحات له على منصات التواصل الاجتماعي، بأنه لا يعلم شئ عنها أو عن تاريخها الكبير، واستنكرت ما ذكره عنها، ليرد المطرب عليها ويدافع عن نفسه.

شمس ترد على حمو بيكا بشأن التصريحات

الفنانة شمس ردت على التصريحات التي قالها عنها، المطرب حمو بيكا، قائلة: «اللي حصل بيني وبين حمو بيكا شيء شخصي، وهو قال إنه ميعرفنيش، رغم إني مثلت مع نجوم كبار في أعمال فنية كتير».

وهاجمت شمس مطرب المهرجات، خلال استضافتها في إحدى القنوات الفضائية، قائلة: «حمو بيكا لا شكل ولا موهبة ولا منظر وقلة أدب كمان، أنا اتعاملت مع فنانين كبار وكانوا في قمة التواضع.. يبقى إزاي يقول ميعرفنيش؟».

حمو بيكا يرد على شمس بعد حديثها عنه

وردًا على هجوم الفنانة شمس، قال مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا عبر صفحته الرسمية بموقع «فيس بوك»: «رداً علي تصريح الفنانة شمس بالإساءة لي في أحد البرامج، أنا عمري في حياتي يا أستاذة شمس ما قولت أنا مش عارفك، بالعكس أنا عارفك وبحبك جداً».

ونفى المطرب حمو بيكا، أى تصريحات منسوبة له قائلاً: «لو وصل لحضرتك أي كلمة منسوبة عني، فأنا من على صفحتي الرسمية، بقول لحضرتك إني عمري ما قولت كدة، أنا بحبك جداً وعارفك وبحترمك.. وشكراً جداً على كلامك عني ..وأنت على دماغي من فوق ولحضرتك كل الاحترام والتقدير».

وتوالت التعليقات من متابعي مطرب المهرجانات، لتؤكد احترامه لجميع الفنانين، إذ كتب أحد رواد السوشيال ميديا دفاعًا عن حمو بيكا: «حمو إنسان محترم جداً ميقولش كدا»، وعلق آخر: «الحمد لله إنك كتبت الحقيقة».