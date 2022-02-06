أول تعليق من حمو بيكا على هجوم الفنانة شمس: أنا بحبك

حرص مغني المهرجانات حمو بيكا على الرد على تصريحات الفنانة شمس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وكتب بيكا «ردًّا على تصريح الفنانة شمس بالإساءة لي في برنامج ما، أنا عمري في حياتي يا أستاذة شمس ما قلت أنا مش عارفك، بالعكس أنا عارفك وبحبك جدًّا، لو وصل لحضرتك أي كلمة منسوبة عني فـ أنا من على صفحتي الرسمية بقول لـحضرتك أني عمري ما قولت كدة».

وأضاف بيكا: «وأنا بحبك جدًّا وعارفك وبحترمك جدًّا، وشكرًا جدًا على كلامك عني، وأنتي على دماغي من فوق وليكي كل الاحترام والتقدير لحضرتك».

شمس تهاجم حمو بيكا

وهاجمت الفنانة شمس، خلال برنامج «نص الكلام» المذاع عبر شاشة النهار، مغني المهرجانات حمو بيكا وأجابت عن سبب خلافهما، قائلة: «مين حمو بيكا، وأنا مليش علاقة بيه وما ظنش إنه إسكندراني، أكيد من مكان تاني، محصلش بيني وبينه حاجة وكل الموضوع إن كانت حاجة شخصية وجعتني لأنه كان بيعمل مسلسل وكان المخرج بتاعه لسة عاملي فيلم وطلبوني في المسلسل ده واعتذرت».

وأضافت شمس «أنا لو زعلانة من حد هبتسمله على الأقل والفن له أصول وأنت أصلا مش موهوب ولا شكل ولا منظر ولا موهبة وكمان قلة أدب عيب، ودي مش أول مرة وطول ما هو ماشي بيخبط مع الناس».

رسالة حمو بيكا للشباب

ووجَّه مؤخرا مغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، رسالة دعم للشباب لتخطي صعوبات حياتهم، وكشف من خلالها معاناته من الصفر.

وكتب بيكا «بدأت من تحت الصفر لحد ما ربنا كرمني وبقيت بطلع في القنوات وبرنامج تليفزيون وأغاني في مسلسلات، ودي رسالة مني لكل شاب لسه بيبدأ حياته، اتعب واجتهد على قد ما تقدر لحد ما ربنا هيكرمك وتوصل لكل اللي نفسك فيه، بحبكم يا أحسن جمهور في الدنيا كلها.. أخوكم حمو بيكا».