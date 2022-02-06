مدبولي يوجّه بسرعة تنفيذ محطة مترو المتحف المصري الكبير.. ويتابع تطوير مطار سفنكس

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة موقف تنفيذ المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، واللواء خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، والدكتور الطيب عباس، مساعد وزير الآثار للشئون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، والدكتور عبد الخالق ابراهيم، مساعد وزير الاسكان للشئون الفنية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأكد رئيس الوزراء أنّ الاجتماع يأتي في إطار متابعة الموقف التنفيذي للأعمال الجارية في مشروع المتحف المصري الكبير، خاصة فيما يتعلق بالمبنى الخاص لمراكب الشمس، وكذا متابعة التجهيزات الخاصة بعرض القطع الأثرية التي سيضمها هذا الصرح الأثري العملاق.

تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير

وأضاف أنّ هناك حرصا على المتابعة الدائمة لأعمال تطوير المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير، بما يشمل متابعة سير العمل في تطوير مطار سفنكس، وسرعة الانتهاء من أعمال محطتي مترو الأنفاق بالمنطقة، مؤكدا أهمية الانتهاء من تعاقدات الإدارة والتشغيل لهذا المشروع الحضاري، لتكون الشركة المسؤولة جاهزة بنسبة 100% في التوقيت المحدد.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة للانتهاء من الأعمال، تنفيذا لتكليفات الرئيس، مؤكدا في الوقت ذاته على الاهتمام بجودة التنفيذ.

من جانبه، استعرض وزير السياحة والآثار، ملخصا للموقف التنفيذي لمشروع المتحف المصري الكبير، مشيرا إلى أنّ الجهة المسؤولة عن التنفيذ أكدت التزامها بالانتهاء منها في التوقيتات المحددة، كما أنّ الوزارة ملتزمة بتجهيز القاعات بالقطع الأثرية التي سيتم عرضها، والشركة التي ستتولى الإدارة والتشغيل أكدت التزامها واستعدادها في الوقت المحدد، لتأدية التزاماتها كافة، مضيفا أنّ الفنادق المحيطة بالمتحف الكبير بدأت رفع كفاءتها، وأعمال التطوير حاليا.

وخلال الاجتماع، استعرض اللواء عاطف مفتاح، المشرف على مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، الموقف التنفيذي للمشروع، موضحا أنّه جرى الانتهاء من الأعمال بنسبة مرتفعة جدا.

انتهاء تشطيبات ميدان المسلة بمعدل 100%

ولفت إلى إنجاز الأعمال في الساحات الخارجية والزراعات وكذا تشطيبات ميدان المسلة بمعدل 100%، وساحة البهو العظيم، والدرج العظيم بنسبة 99.8%، وجار إتمام أعمال النظافة النهائية للدرج العظيم.

يادة الطاقة الاستيعابية لانتظار السيارات بالمتحف المصري الكبير

كما عرض اللواء عاطف مفتاح، موقف تنفيذ أنظمة التأمين والتشغيل بالمتحف المصري الكبير، والذي بلغ مراحل متقدمة، وكذا الموقف التنفيذي لمتحف مراكب خوفو، والذي تضمن جاهزية الواجهة الخارجية لأعمال تركيب الرخام والزجاج بنسبة 85%، وجار الانتهاء من أعمال عزل مقاومة الحريق للمبني بنسبة 99.5%، فضلا عن استعراض إجراءات تشغيل خدمات المتحف، والمناطق الاستثمارية بالمنطقة المحيطة والوحدات التجارية، فضلا عن التطرق لإجراءات الإعداد للافتتاح، والذي سيكون على مستوى يفوق التوقعات، كما لفت إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لانتظار السيارات بالمتحف المصري الكبير.

من جانبه، عرض الدكتور الطيب عباس، مساعد وزير الآثار للشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، موقف تجهيزات قاعات العرض المتحفي، موضحا أنه تم إنجاز تشطيبات قاعة الملك توت عنخ امون بنسبة 99.8%، كما تمت تجهيزات قاعات العرض الرئيسية بنسبة تقترب من 100%.

محطة «المتحف المصري الكبير» بمترو الأنفاق

وعرض اللواء خالد مبارك، مساعد وزير النقل لمتابعة المشروعات، تقريرا عن مشروعات وزارة النقل في نطاق موقع المتحف المصري الكبير، حيث أوضح أنّه جار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، وتضم 17 محطة، بطول 18.8 كم، وتتضمن محطة «المتحف المصري الكبير».

ولفت إلى أنّه جرى تسليم موقع المحطة بالكامل للشركة المنفذة، عدا مدخلها من جهة المتحف، ويتم التنسيق مع محافظة الجيزة لتسليم الجزء المتبقي من موقع المحطة بشكل عاجل، للانتهاء من الأعمال السطحية المحيطة بموقع المحطة قبل نهاية مايو 2022، لضمان جاهزية الموقع قبل حلول موعد افتتاح المتحف المصرى الكبير.

وأضاف أنّ نسبة تنفيذ الأعمال المدنية المخططة بالمحطة بلغت نحو 50%، وجار تنفيذ أعمال الحوائط الإسترشادية بنسبة 81%، وأعمال الحوائط الجانبية بنسبة 64%، فضلا عن الانتهاء من أعمال الحوائط الفاصلة بنسبة 100%.

واستعرض مساعد الوزير موقف تنفيذ وتطوير شبكة الطرق المحيطة بموقع المتحف المصري الكبير، لافتا إلى أنّه جار تنفيذ مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق «القاهرة ـ الفيوم» الصحراوي من ميدان الرماية حتى الطريق الدائري الأوسطي، بطول 16 كم، وسيكون جاهزا قبل الافتتاح، كما يتم استكمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى من طريق الإسكندرية الصحراوي حتى طريق الواحات بطول 8 كم، وتطوير طريق «القاهرة / الإسكندرية» الصحراوي، من ميدان الرماية حتى مطار سفنكس.