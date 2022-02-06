اكتشاف بئر مشابه لمكان سقوط الطفل ريان يثير الرعب فى المغرب

حذرت قناة «شوف» المغربية، من وجود بئر مشابه للبئر العميقة التي سقط داخلها الطفل ريان منذ 5 أيام.

بئر جديد يثير الذعر فى المغرب

وكشف مراسل قناة «شوف»، فى بث مباشر عبر «فيس بوك»، عن وجود بئر عميق مشابه للبئر الذي سقط فيه الطفل ريان المغربي، بمنطقة الهراويين في إقليم مديونة وسط المغرب، مضيفا أنه من الصعب رؤيته بسبب ضيقه، مؤكدا على أنه من المتوقع أن يسقط به طفل آخر بالمغرب بعد ريان إذا لم تتخذ السلطات المعنية الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع حادث مشابه للطفل ريان.

بئر جديد يعرض الأطفال لخطر السقوط

ومن جانبه، قال أحد السكان بالمنطقة فى تصريحات لقناة «شوف»، إن: «هذه هى المرة الأولى التي أرى فيها هذا البئر، وقليل من سكان المنطقة يعرف بوجوده، فلا أحد يلاحظه من شدة صغره».

وبعد ساعات من استخراج جثمان الطفل المغربي ريان من البئر التي سقط فيها منذ أكثر من 100 ساعة، وصلت جثة الطفل بحسب ما ذكرته قناة العربية إلى المستشفى العسكري بالعاصمة المغربية الرباط، لمعرفة سبب وفاة الطفل، بعد جهود عمليات الإنقاذ التي دامت 5 أيام.

مأساة الطفل ريان

ومن المتوقع أن تبدأ في المغرب اليوم، الاستعدادات لتشييع جثمان الطفل ريان في جنازة شعبية غداً، وذلك عقب معرفة أسباب الوفاة من قبل أطباء المستشفى العسكري.

ويذكر أن الطفل ريان سقط الأسبوع الماضي وتحديدا يوم الثلاثاء في بئر عميقة عمقه 60 مترا على بعد نحو 32 مترا في غفلة من والديه، و حاولت السلطات فى استخراجه حيا، إلا أنّ الأمر لم يأتى بجدوى.