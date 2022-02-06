شباب كفر الشيخ تنظم مبادرات مجتمعية لبرنامج «دورنا»

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني المرحلة الثانية لتنفيذ ورش عمل المبادرات المجتمعية لبرنامج «دورنا» الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف».

وجاء ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدنى.

وجرى تنفيذ ورش عمل في 10 مراكز شباب داخل محافظة كفر الشيخ في المرحلة الأولى خلال شهر ديسمبر ويناير.

تنفيذ اللقاءات التنشيطية لورش عمل برنامج دورنا

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، تم تنفيذ اللقاءات التنشيطية لورش عمل برنامج دورنا مركز شباب مدينة فوه، ومركز شباب مدينة دسوق، استعداداً للتنفيذ خلال شهر فبراير، حيث تدور محاور المبادرات المجتمعية لبرنامج « دورنا » حول ثلاث محاور رئيسية هامة، والتى شملت تمكين الفتيات، التوافق المجتمعي نحو المواطنة والتعايش السلمي ونبذ العنف، كذا دعم اللاجئين والمهاجرين.

الورش تستهدف النشء والشباب

وأوضح تستهدف المرحلة العمرية للنشء والشباب من 13 - 19 سنة لتنفيذ 30 مبادرة داخل المحافظة.

وتابع في بيان، يستهدف البرنامج إعداد وتأهيل المشاركين نظريا وعمليا كي يصبحوا فاعلون في مجال التنمية المجتمعية القائمة على رصد الاحتياجات الميدانية والتشبيك مع الموارد المتاحة وذلك من خلال برامج تدريبية مكثفة وإدارة مجموعة من الورش التدريبية لإطلاق مجموعة من المبادرات المجتمعية الخدمية ذات تأثير مجتمعي إيجابي فعال.