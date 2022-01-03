«شباب كفر الشيخ» تنظم برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة العاملين في المديرية

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة العاملين، في إطار حرص الدولة الدائم على تحسين مستوى الأداء والإنتاجية العالية للموظف الحكومي، وفي إطار اهتمام الدولة بتدريب العاملين بصورة دورية بكافة المؤسسات الحكومية لضمان المستوى الأفضل للخدمة المقدمة.

التدريب هدفه الرئيسي تبادل الخبرات بين العاملين

أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن التدريب هدفه الرئيسي تبادل الخبرات بين العاملين، والتعرف على الأسس والمعايير التي تعمل بها الإدارات، وذلك لبناء خلفية إدارية متنوعة للموظف تجعله مؤهلا لتولي المسؤوليات المختلفة بجدارة وعن علم تضمن تواصل الأجيال وتخلق كوادر إدارية ناجحة قادرة على إحراز النجاحات كونهم قيادات الغد، مؤكداً بضرورة الاهتمام باكتساب الخبرات ومتابعة التدريب لتحقيق الهدف منه.

التعريف بقانون الخدمة المدنية

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، في بيان، بدأت أولى المحاضرات في تخصص الموارد البشرية يحاضر بها الدكتور عبد النبي، مدير الإدارة بالمديرية للتعريف بقانون الخدمة المدنية والمواد المنظمة للعمل والتي تهم العاملين وضرورة التعرف على حقوقه وواجباته.

وكشف زكريا الغندور مدير إدارة التفتيش المالي، عن الخبرات المتنوعة والموضوعات التي يواجهها مسؤول التفتيش المالي خلال المتابعة الدورية المفاجئة على الوحدات المختلفة في المجالات المالية والإدارية ويضعها موضع التنفيذ بعد اعتمادها.

جاء ذلك بإشراف عبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، مصطفى غريب وكيل المديرية للرياضة، كذا إشراف تنفيذي الدكتور جمال الشهاوي، مدير إدارة الأداء الرياضي، محمود الصاوي، مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني.

وجاء البرنامج التدريبي برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.