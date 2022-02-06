«الصحفيين» تعلن صرف بدل التكنولوجيا لأعضائها الجدد خلال أيام: 3 أشهر

أعلن حسين الزناتي أمين الصندوق بنقابة الصحفيين، أن أعضاء النقابة الجدد المقيدين في لجنة القيد الأخيرة، سوف يقومون بصرف بدل التكنولوجيا والتدريب خلال أيام، مع الزملاء القدامى.

صرف بدل التدريب والتكنولوجيا

وأشار أمين صندوق نقابة الصحفيين، في تصريح اليوم، أن أعضاء النقابة الجدد سوف يصرفون 3 أشهر بأثر رجعي، من شهر ديسمبر الماضي، وهو الشهر الذى تلى لجنة القيد، حتى بدل فبراير الحالي، الذي سيجري صرفه لجميع أعضاء النقابة بنهاية هذا الأسبوع.