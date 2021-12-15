تخريج أول دفعة للصحافة الرقمية ومحركات البحث «SEO» بنقابة الصحفيين

انتهت اليوم بمقر نقابة الصحفيين، أول دورة تدريبية عن مهارات الصحافة الرقمية، ومحركات البحث «SEO» في الصحافة الإلكترونية، وتم تكريم الخريجين ومنحهم شهادات التكريم.

الصحافة الرقمية

وقال حماد الرمحي السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، إن الدورة التي انتهت اليوم تهدف إلى تدريب الصحفيين على مهارات الصحافة الرقمية ومحركات البحث «SEO»، وهي إحدى المهارات التي تعد من أولويات الصحافة الإلكترونية، وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وأضاف «الرمحي»، في بيان له، إن هذه الدورة المتخصصة في دراسة محركات البحث تقام لأول مرة في نقابة الصحفيين، تحت إشراف خبير البرمجة وتصميم المواقع محمد الضبعان.

نقابة الصحفيين

وأضاف أن الدورة تشمل العديد من المحاور العلمية، أبرزها: دراسة مهارات محركات البحث «SEO»، ودراسة عمليات الزحف crawling والفهرسة indexing، ودراسة عرض صفحات الويب والعلاقات بينها sitemapأفضل الممارسات لإظهار الفيديو في البحث، فضلاً عن دراسة مهارات وتقنيات تحسين برمجة الموقع الإلكترونية search console، ودراسة تطوير المواقع وتصحيح الأخطاء البرمجية، وتهيئة الموقع تقنياً لمحركات البحث Technical SEO.

وأشار السكرتير العام المساعد رئيس لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، إلى أن الدورة التدريبية تتضمن دراسة المعايير الأساسية لتصدر محركات البحث، وزيادة عدد الزيارات ومدة الجلسة ومعدل الارتداد، والسرعة، والروابط الداخلية والخارجية، وتأمين الموقع والكلمات الرئيسية Keywords، فضلاً عن التحقق من برامج الزحف الخبيثة.

الواقع المعزز

وفي وقت سابق، كرمت لجنة تطوير المهنة والتدريب بنقابة الصحفيين، الزملاء الصحفيين خريجي الدورة التدريبية الأولى التي نظمتها اللجنة حول تقنيات «الواقع المعزز» والعالم الافتراضي، وأشار حماد الرمحي إلى أن هذه الدورة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة المصرية، وأنه تم تنظيمها في نقابة الصحفيين لأول مرة، بهدف تعزيز وتطوير وتأهيل الصحفيين المصريين على تقنيات الصحافة الإلكترونية الحديثة، وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في الصحافة والإعلام.