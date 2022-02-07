عزاء المخرج جلال الشرقاوي بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين غدا

تقيم أسرة الفنان جلال الشرقاوي، عزاء الراحل، غدا الثلاثاء، بمسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين، وسط إجراءات احترازية عالية، خوفا من عدوى انتشار فيروس كورونا التي تنتقل عبر التجمعات والزحام.

عزاء المخرج جلال الشرقاوي

وكانت قد أعلنت عبير الشرقاوي، ابنة المخرج جلال الشرقاوي، موعد العزاء من خلال صفحتها الخاصة على «فيسبوك»، وذلك ليتمكن كل محبيه من تقديم واجب العزاء.

ورحل الشرقاوي عن عالمنا صباح يوم الجمعة الماضية، نتيجة تأثره بفيروس كورونا، إذ جرى نقله إلى المستشفى بعد إصابته بالفيروس من أكثر من أسبوعين، وأدى إلى تدهور حالته الصحية، ونقله إلى مستشفى أخرى قبل وفاته بأيام.

جرى تشييع جثمانه من مسجد مصطفي محمود بمنطقة المهندسين بعد صلاة الجمعة الماضية، ودفنه بمقابر الأسرة بمصر الجديدة، بحضور عدد من الفنانين ومنهم ياسر جلال وشاكر عبد اللطيف ونقيب الممثلين دكتور أشرف زكي.

الفنانون ينعون جلال الشرقاوي

وكان قد حرص عدد كبير من الفنانين على نعي المخرج جلال الشرقاوي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بينهم الفنان هاني رمزى والذي كتب منشور عبر صفحته الخاصة، وكتب:«لقد فارق عالمنا اثنين من عمالقة الفن والمسرح أستاذي الذي تتلمذت على يديه الفنان والمخرج جلال الشرقاوي والفنانة القديرة عايدة عبد العزيز رحمهما الله وعزائي لأسرهم».

وجاء هذا لأن الفنانة القديرة عايدة عبد العزيز كانت قد شيعت جنازتها فى نفس يوم وفاة المخرج جلال الشرقاوي، ولكن من مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد وسط غياب الفنانين، ولم يحضر سوى نقيب الممثلين الفنان أشرف زكي.