أول تعليق من ابنة جلال الشرقاوي بعد وفاته: «شاركوا معايا في الخاتمة»

كشفت الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، ابنة المخرج الراحل جلال الشرقاوي، اليوم، عن تقديمها صدقة جارية على روح والدها، مطالبة أصدقائها بالمشاركة بها.

عبير الشرقاوي: بنعمل خاتمة قرآن

وكتبت عبير الشرقاوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أصدقائي وأولاد عمي بنعمل خاتمة قرآن لو سمحتم سجلوا هتاخد جزء كام علما بأن الثلاث أجزاء الأولى اتحجزت».

رحيل المخرج جلال الشرقاوي

ورحل المخرج المسرحي الكبير جلال الشرقاوي، عن عالمنا اليوم؛ إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، نقلها على إثرها إلى أحد المستشفيات لمدة أسبوعين، قبل أن يسيطر عليه الفيروس نتيجة معاناته من مشاكل في الرئة.

أخر كلمات الراحل جلال الشرقاوي

وكان آخر تواصل لجريدة الوطن معه خلال وجوده في مستشفى العزل، وكان يعاني من حالة نفسية سيئة بسبب سيطرة الفيروس عليه، وقال باكيا: «ادعو لي أبقى كويس، مش قادر أتكلم وبشكر كل الناس اللي بتحبني وبتدعيلي».

معلومات عن المخرج جلال الشرقاوي

ولد المخرج جلال الشرقاوي، 14 يونيو 1934، بمحافظة دمياط، وأحب الفن منذ صغره، وتعرف على المسرح خلال حضوره عرض مسرحي لشقيقه، وهو في التاسعة من عمره؛ ليربط وجدانه بالمسرح منذ ذلك الوقت.

وبجانب الإخراج المسرحي، شارك «الشرقاوي» في عدد من الأعمال التليفزيونية منها: ملحمة الحب والرحيل في الأردن ومسلسل المفسدون في الأرض.