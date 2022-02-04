تفاصيل صراع المخرج جلال الشرقاوي مع كورونا.. 15 يوما من المعاناة

رحل عن عالمنا صباح اليوم، المخرج الكبير جلال الشرقاوي، عن عمر يناهز 87 عاما، بعد معاناة مع فيروس كورونا، دامت لمدة أسبوعين.

ونُقل الشرقاوي، 24 يناير الماضي، إلى المستشفى، وطالب في تصريح خاص لـ«الوطن»، جمهوره بالدعاء له.

وفي نفس اليوم، أعلنت ابنته الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، عبر حسابها على «فيس بوك»، إصابة والدها بمشاكل في الرئة، قائلة: «بابا أصيب بكورونا والرئة فيها مشاكل، رجاء الدعاء له بأن الرئة تستجيب للعلاج في أسرع وقت».

تدهور الحالة الصحية لجلال الشرقاوي

وفي 25 يناير، طالبت ابنته عبير الشرقاوي الجمهور عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بالدعاء لوالدها، قائلة: «رجاء الدعاء لبابا أن مسحة كورونا بكره تبقى سلبية عشان يبدأ يستجيب للعلاج».

وفي نفس اليوم، أكدت في تصريح لـ«الوطن»، أن والدها يعاني من نقص في الأكسجين، ويتواجد في العناية المركزة.

وفي 26 يناير، أكدت عبير، في تصريح لـ«الوطن»، أن والدها حالته غير مستقرة؛ لأن لديه تاريخ مرضي في الرئة، ما يجعل استجابته للعلاج بطيئة.

وفي 27 يناير، ظهرت إيجابية نتيجة مسحة كورونا للمخرج الراحل جلال الشرقاوي، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

وفي 3 فبراير الجاري، انتقل المخرج جلال الشرقاوي إلى مستشفى آخر لتوفير رعاية طبية كاملة له، بعد تعرضه لانتكاسة أخرى بسبب مضاعفات فيروس كورونا.

وفاة جلال الشرقاوي

وأعلنت عبير، صباح اليوم، عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وفاة جلال الشرقاوي، قائلة: «إنا لله وإنا إليه راجعون بابا في ذمة الله.. اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْهُ، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بمَاءٍ وَثَلْجٍ وَبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِن دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ، اللَّهمَّ اغْفِرْ لحيِّنا وميِّتِنا وشاهدنا وغائِبنا وصَغيرنا وَكبيرنا وذَكرِنا وأُنثانا اللَّهمَّ مَنْ أحييتَه مِنَّا فأحيِه علَى الإسلامِ ومن تَوَفَّيتَه مِنَّا فتَوفَّهُ علَى الإيمانِ اللَّهمَّ لا تحرمنا أجرَه ولا تُضلَّنا بعدَه».

وشيع جثمان المخرج الكبير جلال الشرقاوي، اليوم بعد صلاة الجمعة، من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وتم دفن الجثمان في مقابر الأسرة.