عزاء جلال الشرقاوي في مسجد الحامدية الشاذلية الثلاثاء المقبل

حددت أسرة الفنان الراحل جلال الشرقاوي، موعد العزاء ليكون الثلاثاء المقبل، في مسجد الحامدية الشاذلية في منطقة المهندسين، وفقا لما أعلنته عبير الشرقاوي ابنة المخرج الراحل، في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك».

وغيب الموت المخرج والفنان الكبير جلال الشرقاي، في الساعات الأولى من صباح أمس الجمعة، عن عمر ناهز 87 عاما، بسبب تداعيات إصابته بفيروس كورونا، وجرى تشييع الجنازة من مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين.

دموع في وداع جلال الشرقاوي.. وغياب النجوم

وانهارت أرملة المخرج الراحل وابنته الفنانة المعتزلة عبير الشرقاوي، وسط غياب من نجوم الفن، واقتصر الحضور على عائلته وأصدقائه بالإضافة إلى عدد من محبيه وتلاميذه الذين حرصوا على وداعه، ومنهم ياسر جلال، الذي قام بمواساة أرملة الفنان الراحل، بالإضافة إلى أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد رياض، مجدي فكري والمخرج سامح بسيوني.

ومن جانبه، قال الفنان أحمد شاكر عبداللطيف، لـ«الوطن»، إن مصر فقدت واحدا من أهم مخرجيها الذي قدم العديد من الأعمال على خشبة المسرح.

الوسط الفني والثقافي ينعى جلال الشرقاوي: «تاريخ وبصمة»

ونعى عدد كبير من الفنانين المخرج جلال الشرقاوي، عبر حساباتهم على منصات التواصل الاجتماعي، ومنهم يسرا، فيفي عبده، هنا شيحة، أحمد رزق، بالإضافة إلى الفنانة رانيا فريد شوقي، التي قالت عبر حسابها على «فيس بوك»: «جلال الشرقاوي تاريخ وبصمة في تاريخ المسرح المصري والعربي».

بينما نَعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، المخرج الكبير، وقالت إنّ الراحل مبدع من طراز خاص، ونجح طوال مشواره الطويل في نسج حكايات فنية راقية ستبقى خالدة في وجدان الجمهور، كما شارك في إعداد وتأهيل أجيال من النجوم الذين لمعت أسماؤهم في سماء الفن.