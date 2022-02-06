وفد من طلاب جامعة حلوان يسافر إلى الكاميرون لدعم منتخب مصر أمام السنغال

تحت شعار «هنشجع مصر»، وقبل ساعات من مواجهة المنتخب المصري أمام نظيره السنغالي، في نهائي بطولة أمم إفريقيا، سافر وفد جامعة حلوان إلى الكاميرون، لحضور مباراة مصر والسنغال، التي تقام في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

ويشارك وفد جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور ممدوح مهدي القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب.

سفر 50 طالبا من كليات جامعة حلوان

وسافر 50 من طلاب جامعة حلوان، بمشاركة فعالة من طلاب أسرة «من أجل مصر» المركزية، إلى جانب مشاركة متميزة لاتحاد طلاب جامعة حلوان الذي يرأسه علي السيد رئيس الاتحاد، وأسرة ترحال.

وتأتى المشاركة تحت إشراف مجموعة من الأساتذة والإداريين، منهم ياسر الجبالي مسؤول أسرة «من أجل مصر» المركزية، وإسلام بيومي منسق عام أسرة «من أجل مصر»، والدكتور محمد حلمي منسق عام الأنشطة الطلابية بكلية الهندسة.

كما يشارك مع الفوج راشد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل المدير العام لإدارة الاتحادات الطلابية.

وزارة التعليم العالي ترسل طائرتين لتشجيع المنتخب

وجاءت مشاركة جامعة حلوان عقب إعلان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، أن الوزارة سوف ترسل طائرتين لنقل عدد من طلاب الجامعات المصرية إلى الكاميرون لحضور نهائي كأس الأمم الإفريقية.

كما اختارت الجامعات الطلاب المرشحين لهذه المهمة الوطنية من خلال قوائم الطلاب المُتميزين في مجالات الأنشطة الطلابية المختلفة.