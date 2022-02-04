وزير الشباب يجدد الثقة في حنان يوسف عضوا بمجلس اتحاد «الرياضة للجميع»

أصدر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قرارا بتجديد الثقة في الدكتورة حنان يوسف، عضوا بمجلس إدارة الاتحاد المصري العام للرياضة للجميع، لمدة أربع سنوات برئاسة الدكتور عماد البناني رئيس المجلس القومي للرياضة السابق.

وأعربت الدكتورة حنان يوسف، عن سعادتها وتشرفها بتجديد الثقة، موجهة الشكر لوزير الشباب والرياضة، ورئيس اتحاد الرياضة للجميع، مؤكدة أن ملف الرياضة للجميع شهد تطورا غير مسبوق في الفترة الأخيرة من خلال خطة الأنشطة المتعددة التي عقدها الاتحاد برئاسة الدكتور عماد البناني، في جميع محافظات مصر، وأدت إلى مزيد من وعي المجتمع المصري بأهمية ممارسة الرياضة، ونشر مفهوم الرياضة للجميع.

الاتحاد يدعم مفهوم الرياضة للجميع كأسلوب حياة

وأضافت أن الاتحاد سوف يستأنف أنشطته الرياضية الطموحة لدعم مفهوم الرياضة للجميع، كأسلوب حياة توافقا مع اهتمام وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، العربية بالاهتمام بالرياضة في مصر ضمن خطة بناء الإنسان المصري.

يذكر أن الدكتورة حنان يوسف، عميدة كلية الإعلام بالأكاديمية البحرية، ورئيس للمنظمة العربية للحوار، جرى اختيارها لتكًون عضوا من مجلس إدارة الاتحاد الرياضة للجميع في أول تشكيل له عام 2010، وجرى التجديد لها لأكثر من دورة بفضل خبراتها في مجال الإعلام، كما أن لها العديد من الإصدارات والدراسات الرائدة في مجال الإعلام الرياضي والرياضة للجميع.

مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع

ويتشكل مجلس إدارة اتحاد الرياضة للجميع من الدكتور عماد البناني رئيسا، والدكتور يحيى عبده قاسم نائب أول للاتحاد، والدكتور إبراهيم خليل أبو زيد نائب ثان، والدكتور سيد عيسى أمين الصندوق، والدكتورة حنان يوسف عضوا، وعمرو رمزي عضوا، وإكرام خليل عضوا، وأميرة عمار حسين عضوا، ومحمود عبدالعزيز عضوا.