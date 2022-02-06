تفاصيل جديدة حول جنازة الطفل ريان.. مصدر لـ«الوطن»: يدفن في «شفشاون»

قالت مصادر مغربية، لـ«الوطن»، بشأن تفاصيل جنازة الطفل ريان إنه من المقرر حتى الآن أن يدفن في مسقط رأسه في «شفشاون»، وهي المنطقة الواقعة شمال المغرب، حيث البئر التي سقط فيها الطفل ريان، يوم الثلاثاء الماضي، وأخرج منه مساء أمس ميتا، وإن كانت معلومات تشير إلى أنه مات قبل ذلك.

وأثار إعلان وفاة الطفل ريان حالة من الحزن العام سواء داخل المغرب أو في العالم العربي، ولدى كل من تابعوا بترقب مصير هذا الطفل الذي قضى نحو 5 أيام داخل البئر حتى إخراجه منه.

مصدر عن تفاصيل جنازة الطفل ريان: سيدفن في مسقط رأسه بـ«شيفشاون»

وقال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إن تفاصيل جنازة الطفل ريان من المتوقع أن يصدر بيان حولها من الديوان الملكي المغربي، خصوصا وأنه أيضا لم تعلن بعض الأسباب الدقيقة لوفاة الطفل ريان، حيث أنه من المقرر أن يتم تشريح الجثمان.

وأضاف المصدر أن الغرض من تشريح جثمان الطفل ريان تحديد سبب الوفاة، ما إذا كان بسبب كسور في جسده، أو بسبب بقائه لأيام طويلة في هذا المكان المنخفض، حيث علق عند مسافة 32 مترا، أو أن يكون السبب عملية الحفر والإنقاذ نفسها.

وسائل إعلام تتحدث عن جنازة رسمية للطفل ريان

وكانت وسائل إعلامية عربية، قالت عن تفاصيل جنازة الطفل ريان إنه ربما تكون هناك تجهيزات لجنازة رسمية له من قبل السلطات المغربية، وسط حالة الالتفاف والتعاطف الشعبي التي خلقتها حالة الطفل ريان.

وشدد المصدر على أن تفاصيل جنازة الطفل ريان لم يعلن عنها أي شيء بشكل رسمي، وربما تكون هناك سيناريوهات مختلفة.