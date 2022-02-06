تردد قناة ssc الرياضية.. تذيع مباريات كأس العالم للأندية 2022

تشهد محركات البحث ضغطا كبيرا للبحث عن التردد الخاص بالقناة السعودية ssc، التي تبث من خلال القمر الصناعي «عرب سات»، وذلك من جانب جماهير النادي الأهلي في مصر والعديد من الدول العربية والأفريقية، إذ إنّ النادي الأهلي هو الفريق العربي الوحيد المشارك حاليا في بطولة كأس العالم للأندية التي تستضيفها دولة الإمارات العربية.

والقناة الرياضية الجديدة ssc، تبث حاليا بطولة العالم للأندية التي يشارك فيها النادي الأهلي المصري، وهي إحدى القنوات السعودية الجديدة التي تعمل من خلال باقة ssc بشكل دائم من خلال القمر «عرب سات»، كما تبث القناة أيضا مباريات الدوري السعودي، والمنتخب السعودي، في بطولة آسيا، كما أعلنت القناة إذاعة مباريات السوبر الإسباني.

تردد قناة ssc

- تبث القنانة من خلال القمر عرب سات، وتظهر أيضا على القمر الصناعي المصري نايل سات.

- 11587 رأسي.

- معدل الترميز 12417.

معدل الشفرة 27500.

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وكان فريق النادي الأهلي، فاز أمس بهدف للا شيء على فريق مونتيري المكسيكي، في أولى مبارياته ببطولة العالم للأندية التي تستضيفها الإمارات، وبهذا الفوز صعد النادي الأهلي إلى الدور قبل النهائي، حيث يواجه فريق بالميراس البرازيلي في دور نصف النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن ينطلق عند الساعة السادسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل.

ومن المعروف أنّ شبكة قنوات أبوظبي الرياضية، حصلت على حقوق بث مباريات البطولة، من خلال تطبيق جديد يبث من داخل الإمارات، ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية، للمرة الثانية على التوالي فى تاريخه، بعد تتويجه العام الماضي ببطولة دوري أبطال أفريقيا.