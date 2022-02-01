جدول أقساط «سيارات الإحلال».. «هيونداي إلنترا» بـ3116 جنيها شهريا

قال الدكتور طارق عوض المتحدث الرسمي باسم مبادرة إحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، إنّ المبادرة أعلنت عن أسعار السيارات الحديثة «الملاكي والتاكسي والميكروباص»، سواء النقدي أو التقسيط لمدة تتراوح بين 7 و10 سنوات .

وكشف المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات لـ«الوطن»، أن قسط السيارة «لادا جراند»، يبدأ من 1922 جنيه لمدة 10 سنوات، وقسط السيارة «هيونداي أكسنت أر بي»، 2791 جنيها شهريا، موضحًا أن السيارة «هيونداي النترا»، موديل 2022، يبدأ قسطها من 3116 جنيهًا، والسيارة «تيجو3»، يبدأ قسطها الشهري من 3076 جنيهًا والنسيان صني تبدء من 2308 جنيهات، والشيفرولية أوبترا يبدأ من 2517 جنيها.

وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات أن السيارة «نيسان سينترا»، يبدأ قسطها من 3588 جنيهًا والسيارة شيري أريزو يبدأ قسطها شهريا من 2262 جنيهًا .

وأشار «عوض»، إلى أن مسؤولي المبادرة يواصلون عملهم في تلقي ومتابعة الطلبات التي يتم تسجيلها من قبل المواطنين عبر الموقع الالكتروني لمبادرة إحلال السيارات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، منتصف العام الماضي، ونصت على إمكانية استبدال المواطن السيارة الملاكي والتاكسي والميكروباص بسيارة أخرى جديدة.

مبادرة إحلال السيارات

ولفت إلى أن الموقع الالكتروني للمبادرة "www.gogreenmasr يتلقى مقترحات المواطنين ويتم فحصها دوريا مشيرًا إلى أن أعداد الطلبات التي يتم رفضها بسبب نقص البيانات تجاوز آلاف الطلبات ويتم ارسال رسائل نصية بسبب الرفض.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق مبادرة إحلال السيارات بالتقسيط بفائدة 3% متناقصة، خلال منتصف عام 2021.