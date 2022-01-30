«هيونداي أيونك 5» تتوج بطلة للعالم في جوائز «أفضل سيارة للعام»

تفوقت مجموعة «هيونداي موتور» على جميع نماذج التنقل المستدام للسيارات الكهربائية بالكامل باستحقاق «هيونداي إيونك» Hyundai IONIQ 5 المركز الأول ولقب «بطلة العالم» مناصفة مع سيارة «كيا EV6» في جوائز «أفضل سيارة للعام» 2021-2022 والتي تعد الأولى من نوعها، جاء ذلك في بيان الشركة.

وجرى اختيار «أيونك 5» على أسس الجودة، والابتكار، والتصميم، والتكنولوجيا الحديثة من قبل لجنة تحكيم ضمت قادة الصناعة العالميين من جميع أنحاء مجال السيارات.

وحازت «هيونداي أيونك 5» Hyundai IONIQ 5 على لقب «أفضل سيارات للعام» 2021-2022 بفوزها على الموديلات الجديدة من العلامات التجارية المتميزة، بما في ذلك «أودي أي- ترون» Audi e-tron وفورد موستانج ماك إ وبورشه تايكان.

إذ احتلت كل واحدة من المراكز العشرة الأولى علامة تجارية مختلفة تغطي ستة بلدان منتشرة في أكبر ثلاث قارات منتجة للسيارات في العالم - آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية.

يعد هذا التكريم المرموق على مستوى الصناعة دليلًا إضافيًا على تحقيق رؤية مجموعة «هيونداي موتور» HMG في مجال التنقل المستدام، إذ أصبحت «هيونداي» Hyundai رائدة معترف بها في هذا المجال.

بدوره، قال هيونج سو كيم رئيس قسم أعمال السيارات الكهربائية في مجموعة «هيونداي موتور»: «نحن فخورون بأن تحظى سيارتنا الكهربائية التي تعمل بالبطارية بهذا النكريم كأول سيارة من نوعه على الإطلاق تفوز باللقب لهذا العام، الذي يبعث برسالة واضحة مفادها أنَّ سيارة أيونك IONIQ 5 ليست فقط سيارة كهربائية ذات مستوى عالمي، بل أننا نسير أيضاً على الطريق الصحيح مع إستراتيجيتنا للتحول الكهربائي، ويمكن للعالم أن يتوقع منا المزيد من طرازات EV الكهربائية بالكامل الرائعة في العام المقبل».