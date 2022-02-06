مي عمر تبكي بعد وفاة الطفل ريان داخل البئر: «الموضوع متعب نفسيا»

حزن كبير سيطر على الوسط الفني وجموع العالم، بعد إعلان وفاة الطفل المغربي ريان، الذي سقط في بئر عميقة منذ 5 أيام، ورغم جهود الإنقاذ المضنية، إلا أن الصغير البالغ من العمر 5 سنوات فارق الحياة، وبكت الفنانة مي عمر بشدة، إذ كان الأمر مؤلم نفسيًا ولا تستطيع صورة شهيد البئر مفارقتها، إذ كانت تترقب مثل الجميع خروجه بأمان وعودته إلى حضن والديه، ليكشف رجال الإنقاذ عن خبر رحيله متأثرًا بإصابته البالغة.

مي عمر تبكي بسبب وفاة الطفل المغربي ريان

وقالت مي عمر في لقاء تلفزيوني مع برنامج «ET بالعربي»، إنها شعرت بالحزن الشديد لرحيل الطفل ريان شهيد البئر، وكانت تتمنى أن يتم إخراجه في الوقت المناسب: «كل الناس متأثرة مش أنا بس، هو طفل محبوس بقاله أيام كتير بيحاولوا يطلعوه، وبكل العلم والتكنولوجيا اللي وصلنا لها، مفيش حد قدر يعمل له حاجة، وفضل قاعد لوحده من غير مياه أو أكل لفترة طويلة، الموضوع متعب نفسيا».

مي عمر تبكي خلال لقائها مع ET بالعربي وذلك بعد سماعها خبر وفاة الطفل ريان يوم أمسhttps://t.co/KTUXEwwU8a #ET_بالعربي pic.twitter.com/JkfZsAtIBl — ET بالعربي (@ETbilArabi) February 6, 2022

الوسط الفني ينعي الطفل ريان شهيد البئر

ونعى عدد كبير من النجوم من مختلف الوطن العربي، وفاة الطفل ريان بعد أن تعثرت قدمه وسقط في بئر قديمة عمقها أكثر من 60 مترًا بجوار منزله، عبر حسابتهم الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إذ كانوا يتابعون عملية إنقاذه التي استمرت عدة أيام في ترقب كبير، بينهم الفنانة نبيلة عبيد، التي قالت عبر حسابها على «إنستجرام»: «يا قلب أمك.. حزني عليك.. يا رب الرحمة من عندك للملاك الطاهر ريان، خالص العزاء لعائلته ولكل أهلنا بالمغرب الشقيق والعالم العربي».

كما وجه الفنان محمد هنيدي، التعازي لأسرة الطفل المغربي، وكتب في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»، قائلًا: «الأيام الأخيرة اللي عاشها ريان في خوف ورهبة ووحدة وجوع وعطش، وظلام دامس لوحده وهو بيتألم، أصعب شئ في القصة، كان نفسنا ترجع لأهلك ولينا وتشوف الملايين اللي مستنينك تخرج بالسلامة».

وعبر عدد كبير من الفنانين والمشاهير عن حزنهم وتعاطفهم مع أسرة الطفل المغربي الراحل، بينهم سميرة سعيد، يسرا، كندة علوش، منى زكي، هند صبري، أيتن عامر، صبا مبارك، أصالة، ياسمين صبري، حمادة هلال، دنيا سمير غانم، وهاني رمزي.