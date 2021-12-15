مي عمر تعود للأضواء بمسلسل و4 أفلام جديدة: «حسيت إني مقصرة في السينما»
كتب:
نورهان نصرالله
12:34 م | الأربعاء 15 ديسمبر 2021
الفنانة مي عمر
قالت الفنانة مي عمر، إنها تتابع تحضيرات مسلسلها الجديد بعنوان «ملكة المسرح»، ولكنها ترغب في التركيز على السينما خلال الفترة المقبلة بسبب ابتعادها عنها منذ آخر أعمالها في «تصبح على خير» و«آخر ديك في مصر» في عام 2017، قائلة: «مركزة شوية في السينما لأن حاسة أن كنت مقصرة شوية».
4 أفلام جديدة تعيد مي عمر إلى السينما
وأضافت الفنانة مي عمر، خلال لقائها مع برنامج «MBC Trending»، أنها تعمل على 4 أفلام جديدة في الوقت الحالي هي: «بنات رزق»، «بضع ساعات في يوما ما» المأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق، بالإضافة إلى فيلمين آخرين «صغيرين» و«تحت تهديد السلاح» الذي يجمعها بالفنان حسن الرداد.
مجموعة كبيرة من الأعمال التلفزيونية، كان آخرها مشاركتها في موسم الدراما الرمضانية بمسلسل «نسل الأغراب» مع أحمد السقا وأمير كرارة، وخاضت أول بطولتها التلفزيونية عام 2020 بمسلسل «لؤلؤ» الذي آثار موجات واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، وفي العام نفسه شاركت في بطولة مسلسل «الفتوة» أمام الفنان ياسر جلال.
وظهرت مي عمر للمرة الأولى كممثلة، من خلال دور صغير ضمن أحداث مسلسل «حكاية حياة» عام 2013، كما شاركت في العام التالي بمسلسل «كلام على ورق»، بينما كان ظهورها الأبرز في التعاون مع الزعيم عادل إمام في مسلسل «عفاريت عدلي علام»، وخلال تلك الفترة قدمت ما يقرب من 14 عملا ما بين السينما والدراما التلفزيونية.
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