مي عمر تعود للأضواء بمسلسل و4 أفلام جديدة: «حسيت إني مقصرة في السينما»

قالت الفنانة مي عمر، إنها تتابع تحضيرات مسلسلها الجديد بعنوان «ملكة المسرح»، ولكنها ترغب في التركيز على السينما خلال الفترة المقبلة بسبب ابتعادها عنها منذ آخر أعمالها في «تصبح على خير» و«آخر ديك في مصر» في عام 2017، قائلة: «مركزة شوية في السينما لأن حاسة أن كنت مقصرة شوية».

4 أفلام جديدة تعيد مي عمر إلى السينما

وأضافت الفنانة مي عمر، خلال لقائها مع برنامج «MBC Trending»، أنها تعمل على 4 أفلام جديدة في الوقت الحالي هي: «بنات رزق»، «بضع ساعات في يوما ما» المأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق، بالإضافة إلى فيلمين آخرين «صغيرين» و«تحت تهديد السلاح» الذي يجمعها بالفنان حسن الرداد.