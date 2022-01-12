مي عمر تشارك بمسلسل «ملكة المسرح».. ومركزة في السينما بـ4 أفلام

كشفت الفنانة مي عمر، عن انشغالها الفترة الحالية بمسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان «ملكة المسرح»، كما أبدت رأيها في لقب «زوجة المخرج»، الذي ظل يطاردها في بداية حياتها المهنية، وذلك خلال لقاء في برنامج «يلا سوشيال» المذاع عبر قناة «أبو ظبي».

مي عمر تكشف عن أعمالها المقبلة

وقالت مي عمر خلال اللقاء: «أنا دلوقتي عندي مسلسل (ملكة المسرح) شغالة عليه، ولكني مركزة في السينما أكثر عندي 4 أفلام».

أما عن لقب «زوجة المخرج» الذي أطلقه عليها البعض بسبب كثرة الأعمال التي جمعتها بزوجها المخرج «محمد سامي»، أضافت «عمر»: «إحنا عدينا الموضوع دا من زمان أوي».

مي عمر: أي موهبة لازم تبقى في إيد أمينة مع مخرج كويس

وتابعت: «أي موهبة مهما كانت لازم تبقى في إيد أمينة أو مع مخرج كويس وفيه إنتاج صح، وأنا الحمدلله كنت محظوظة جدا إني موجودة مع مخرج كويس طلعني بالشكل اللي المفروض الناس تشوفه».

وعن الفنانين التي تحب متابعتهم معظم الوقت، علقت قائلة: «كتير أوي أنا عامله فولو لكل الناس اللي بحبها زي نانسي عجرم، هيفاء وهبي، نيللي كريم، إلهام شاهين، يسرا، وغيرهم كتير».

آخر أعمال مي عمر الدرامية

يذكر أن آخر أعمال مي عمر الدرامية، مشاركتها في بطولة مسلسل «نسل الأغراب» مع الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة، في السباق الرمضاني السابق 2021، وشاركهم في البطولة أحمد داش، إدوارد، أحمد مالك، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت مي عمر، كشفت خلال لقاء سابق لها في برنامج mbc trending، أنها لن تقوم بتجسيد دور صعيدي مرة أخرى بعد دورها في «نسل الأغراب».