ندوة تناقش «الولاء والانتماء وتحديات المستقبل» في معرض القاهرة للكتاب

وسط حضور جماهيرى ضخم، عقد البرنامج الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ53، ضمن محور «الندوات النوعية» لقاء بعنوان «الولاء والانتماء وتحديات المستقبل»، بقاعة ضيف الشرف، بمشاركة الخبيرين الاستراتيجيين اللواء أ.ح ناجي شهود، واللواء أ.ح هشام الحلبي.

أهمية مفهوم الهوية في الحفاظ على مقدرات الوطن

تناولت الندوة العديد من القضايا المتعلقة بتأصيل مفاهيم الهوية وأهمية ترسيخ دورها الحيوي في الحفاظ على مقدرات الوطن، والتعريف بأغراض الحروب الافتراضية، ومدى تأثيرها على الأمن القومي المصري، إلى جانب دور أفراد المجتمع في دعم الدولة لتحقيق التنمية.

وطالب الحضور، بالتكاتف والعمل الجاد من أجل الحفاظ على استقرار مصر، وعدم الانسياق وراء الآراء والأفكار الهدامة، كما ناقشت الندوة العديد من القضايا التي تمثل جانبا من التحديات التي يواجهها الأمن القومي المصري، وأساليب التعامل معها.