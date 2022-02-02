إعلان جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب غدا.. وزيادتها إلى 40 ألف جنيه

كشف مصدر مسؤول في وزارة الثقافة، عن موعد إعلان وتوزيع جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الحالية التي تستمر إلى يوم 7 فبراير الجاري، مشيرا إلى أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، أعلنت زيادة قيمة كل جائزة إلى 40 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه في الدورات السابقة من معرض الكتاب.

تفاصيل جوائز معرض القاهرة الدولي للكتاب

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ«الوطن»: «سيكون حفل توزيع جوائز معرض الكتاب غدا الخميس الموافق 3 فبراير 2022، من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة والنصف عصرا، بالقاعة الرئيسية (بلازا واحد) بين صالتي 1و2.»

وتقدم جوائز المعرض بحسب المصدر، في 14 فرعًا منها تسعة للكبار: الرواية، القصة القصيرة، شعر الفصحى، شعر العامية، المسرح، النقد الأدبي، الدراسات الإنسانية، الطفل، الكتاب العلمي، بالإضافة إلى مجالين للشباب تحت 35 عاما، هما الإبداع الأدبي والعلوم الإنسانية.

كما تقدم جوائز أخرى، تمنح مناصفة بين الهيئة المصرية العامة للكتاب، وهيئات أخرى، وهي جائزة أفضل كتاب في التراث مع دار الكتب، وجائزتا أفضل كتاب مترجم، وأفضل كتاب مترجم للطفل مع المركز القومي للترجمة، وأفضل كتاب في مجال التأليف المسرحي مع أكاديمية الفنون.

كما تقدم جائزة أفضل ناشر مصري، مناصفة مع اتحاد الناشرين المصريين، ولأول مرة جائزة أفضل ناشر عربي مناصفة مع اتحاد الناشرين العرب.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2022

وتقام الدورة الـ53 من معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحمل شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، بمشاركة 1063 ناشرا من 51 دولة تمثل قارات العالم، وتحل اليونان ضيف شرف الدورة، وجرى اختيار الكاتب يحيى حقي شخصية معرض الكتاب، والكاتب عبدالتواب يوسف شخصية معرض كتاب الطفل.