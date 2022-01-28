127 ألف زائر في ثاني أيام معرض القاهرة الدولي للكتاب

قالت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب، تظاهرة ثقافية عالمية تعكس الريادة الحضارية المصرية، وأضافت أن دورته الـ53 تأتي لتعبر عن شغف المجتمع بالمعرفة ورغبته في الاطلاع على أهم وأحدث العناوين في مختلف المجالات، وتابعت بأن الفعاليات المتعددة والمتنوعة المصاحبة للمعرض نجحت في استقطاب الجمهور.

جاء ذلك عقب إعلان الدكتور هيثم الحاج رئيس هيئة الكتاب، لأعداد رواد اليوم الثاني من الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي شهد حضور 127 ألف زائر لمختلف القاعات، التزموا بكل الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وتنعقد الدورة 53 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وتستمر حتى 7 فبراير 2022، تحت شعار «هوية مصر.. الثقافة وسؤال المستقبل»، وتعد إحدى أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1063 ناشرًا مصريًا وعربيًا وأجنبيًا وتوكيلا من 51 دولة، وتحل عليها دولة اليونان ضيف شرف.