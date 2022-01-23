شقيق عادل إمام: أحفاد الزعيم يتأثرون بشائعات مرضه.. وانتظروا مفاجأة

استنكر المنتج عصام إمام، شقيق الفنان عادل إمام، اليوم، الشائعات المستمرة بشأن تدهور صحة الزعيم، موضحًا أن أحفاد الزعيم يتأثرون بشدة بالشائعات التي تمس حالته الصحية.

وأضاف «إمام»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حديث القاهرة»، مع الإعلامي خيري رمضان، والإعلامية كريمة عوض، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، أنه يتلقى اتصالات هاتفية من أستراليا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول للاطمئنان على حالته، مطالبًا الجميع بتحري الدقة في نشر هذه النوعية من الأخبار، مؤكدًا أن الفنان عادل إمام يقرأ بعض الأعمال الفنية في الوقت الحالي.

الزعيم يستعد لخوض عمل فني مع العائلة

وأوضح شقيق الفنان عادل إمام، أن الزعيم يستعد في الفترة المقبلة لخوض عمل فني مع العائلة، متابعا: «عادل إمام في حالة جيدة ومستمتع بحياته ولا يعاني من شيء وبيلاعب أحفاده، وبيقرأ حاليا فيلم الواد وأبوه، والعمل بيضم محمد إمام والمخرج رامي إمام والمنتج عصام إمام، وهنقدم فيلما مميزا للأسرة المصرية».

آخر أعمال الزعيم الفنية

ويعد فيلم زهايمر، الذي تم إنتاجه عام 2010، آخر أعمال الزعيم عادل إمام السينمائية، بينما خاض آخر أعماله الدرامية من خلال مسلسل فلانتينو، الذي عرض في رمضان 2020، مع دلال عبد العزيز وداليا البحيري وسمير صبري، وهو من إخراج رامي إمام.