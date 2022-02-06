هيئة الاعتماد والرقابة: نعمل على الارتقاء بأداء منظومة الصحة «فيديو»

قال الدكتور حسام أبو ساطي المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إنه جرى إنشاء 3 هيئات صحية، موضحا أن الأولى هي هيئة الاعتماد والرقابة الصحية المنوط بها اعتماد المنشآت الصحية، ووضع معايير الاعتماد والرقابة عليها، وجرى الالتزام بهذه المعايير طبقا لهيئة معايير الاعتماد الدولي «إسكوا».

هيئة التأمين الصحي الشامل مسؤولة عن جمع الاشتراكات

وأضاف المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، خلال حواره ببرنامج«هذا الصباح»، مع الإعلاميين منة فاروق وهمام مجاهد، المذاع على قناة «extra news»، أن الهيئة الثانية هي التأمين الصحي الشامل، المنوط بها جمع الاشتراكات والموارد للنظام والصرف على النظام، أما الهيئة الثالثة فهي هيئة الرعاية الصحية بعد تأهيلها ورفع كفاءتها وسيجري نقل تبعيتها إلى هيئة الرعاية الصحية.

«الاعتماد والرقابة الصحية» هيئة مستقلة

وأشار المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية إلى أنه جار تجهيز محافظتي السويس وأسوان للدخول في منظومة التأمين الصحي، وسيجري الانتهاء من المرحلة الأولى في 6 محافظات في يونيو 2022، شارحا أن الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية هي هيئة مستقلة وهي الركيزة الأساسية للتأمين الصحي الشامل، وتعمل على الارتقاء بأداء المنظومة الصحية في مصر لتحقيق أفضل رعاية صحية للمواطنين بالمستشفيات.

وأوضح أنه لدينا معايير اعتماد عالمية لجودة الخدمات الصحية من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا المسماة بمنظمة «الاسكوا»، وهي: المستشفيات ووحدات ومراكز الرعاية الصحية ومعامل التحاليل الطبية.

تسجيل المنشآت الصحية لتتعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل

وصرح المدير التنفيذي للهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بأن منظمة «الاسكو»، قامت بالموافقة أمس، على اعتماد معايير جودة الخدمات الصحية بـ«المراكز الطبية المتخصصة»، بجانب الصيدليات والمراكز الخاصة، مضيفًا أن الهيئة العامة للرقابة الصحية بمصر معتمدة دوليا من منظمة «الاسكو»، بجانب اعتماد 64 منشأة صحية.

وتابع بأن تسجيل المنشآت الصحية يسمح لتعاقدها مع منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحا أن أي منشأة صحية موجودة في مصر لها الحق في التعاقد مع منظومة التأمين الصحي الشامل.