منتدى «نوت»: إطلاق وثيقة للحماية من الإعتداء الجنسي بمهرجان أفلام المرأة 

يناقش منتدى «نوت» لقضايا المرأة الذي يعقد ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة للعام السادس على التوالي العديد من قضايا المرأة بصفة عامة وصانعات السينما خاصة، من بينها كيفية تعاون منظمات المجتمع المدني مع الدولة لتحقيق أقصي استفادة للمرأة في مصر، وذلك بمشاركة باحثات وكاتبات في مجال قضايا المرأة بمصر والعالم خلال الفترة من 23 إلى 28 فبراير الجاري.

مهرجان أسوان الدولى

وقالت الدكتورة عزة كامل، مديرة المنتدى ونائب رئيس مجلس أمناء المهرجان فى بيان صحفي «تتزامن الدورة السادسة من مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة مع إعلان الدولة المصرية أن 2022 هو عام المجتمع المدنى، وكان مهرجان أسوان من خلال منتدى نوت أول من تبنى قضايا المجتمع المدنى، مع التركيز على قضايا المرأة، ليس فقط كموضوعات، بل كحضور فعلى لأفراد المجتمع المدنى فى كل فاعليات المهرجان».

وأضافت «كامل» أن منتدي نوت يهتم هذا العام بتوضيح كيفية التحام الفن بالمواطنين والمجتمع المدنى، وقررت إدارة المهرجان أن تكون أغلب الفاعليات جزء من منتدى نوت، كما يناقش المنتدي العديد من المحاور الهامة ومنها: «الفن وقضايا الصحة الإنجابية»، و«الصحة النفسية للنساء»، و«التحديات التى تقابل صانعات الأفلام»، و«كيف يرى صناع الأفلام واقع المرأة وكيف يوظفونه فى أفلامهم»، وكذلك عرض الإصدار الثالث من تقرير «صورة المرأة فى السينما العربية».

تفاصيل منتدى نوت

وأشارت مديرة منتدى «نوت» إلى أن المنتدي سيطلق في الدورة السادسة للمهرجان وثيقة للحماية من الإستغلال والإعتداء الجنسي، وسوف يوقع عليها ضيوف المهرجان والمتعاملين معه من الجنسين، إيمانا من المهرجان بأهمية حماية ضيوفه وكذلك المتعاملين معه، وكل العاملين والعاملات فى المؤسسة التى تدير المهرجان، وتهدف هذه السياسة إلى خلق بيئة عمل آمنة خالية من العنف والإستغلال الجنسى يتمتع فيها العاملين والعاملات بالكرامة الإنسانية.