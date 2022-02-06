دعاء عامر تعلن تعافيها من متحور أوميكرون

أعلنت الإعلامية دعاء عامر، تعافيها من متحور كورونا الجديد «أوميكرون».

وقالت دعاء، عبر حسابها على إنستجرام: «حب الناس نعمة ورزق من عند ربنا شكرا لكل اللي دعولي وكل اللي سألوا عليا وأنا عيانة وألف حمد وشكر لك يا رب أنا كويسة والدور خلص الحمد لله حمدا كثيرا».

إصابة دعاء عامر بمتحور أوميكرون

وأعلنت الإعلامية دعاء عامر، في أواخر يناير الماضي، إصابتها بمتحور أوميكرون، وذلك عبر حسابها بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام».

وكتبت دعاء: «ادعو لي ولكل مريض بالشفاء، عندي دور أوميكرون، الحمد لله على كل حال».

وبعدها بأيام قليلة، كشفت تطورات حالتها الصحية، قائلة: «الدور ده جه لناس كتير أوي وأعراضه واحدة فيه ناس بيجيلها بعض الأعراض وناس بيجيلها كل الأعراض، زيي أنا كده جالي كل الأعراض الحمد لله، وجع الزور والأذن والصداع والمغص والدوخة والشرقة والكحة وتكسير الجسم ووجع الضهر والرعشة والحرارة».

الأعراض متذبذبة

وأضافت دعاء: «الحاجة الغريبة أن الأعراض بتقل أيام وتزيد أيام، يعني مثلا الصداع يزيد أيام ويقل أيام ويرجع يزيد تاني كده أعراض تخف وبعدين ترجع تاني، حاجة سخيفة أنك مش عارف تمسك آخر الموضوع.. لكن الحمد لله أن الموضوع بياخد وقته مع العلاج والراحة وشرب السوائل والمفروض التغذية هيعدي على الكل والحمد لله وخير إن شاء الله».

وقبل إعلان إصابتها بأوميكرون، شاركت دعاء جمهورها بعض الأعراض التي تشعر بها، قائلة: «أنا النهاردة حاسة بنفس الأعراض زوري والشرقة والرشح زاد ودوخة وشوية أبرد وشوية أتحر، عملت تحليل كورونا المسحة هتظهر بكرة، وربنا يلطف في كل الأحوال الحمد لله، خايفة أقيس درجة حرارتي وعندي شرقة، اللي جالهم كورونا الأيام دي حسوا بأعراض إيه؟ وادعو لي ولكل مريض بالشفاء التام».