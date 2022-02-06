حقيقة إغلاق المقاهي وقت إذاعة مباراة مصر والسنغال بنهائي أمم أفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية بين منتخب مصر ونظيره السنغالي، المقرر لها في التاسعة مساء اليوم الأحد بالكاميرون.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن إغلاق المقاهي وقت إذاعة المباراة، وتساءل عدد كيبر من المواطنين عن حقيقة إغلاق المقاهي وقت إذاعة المباراة، وهو ما تجيب عنه «الوطن»، في السطور التالية:

قال مصدر بوزارة التنمية المحلية، إن المقاهي تعمل مساء اليوم دون أي غلق، ولا صحة لما يتردد عن إغلاق المقاهي والكافيهات وقت إذاعة مباراة منتخب مصر والسنغال المقرر إذاعتها في التاسعة مساء اليوم بنهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة.

استمرار العمل بالمقاهي حتى 12 مساء

وأضاف أن العمل بالمقاهي يستمر حتى الثانية عشرة مساء اليوم، وبالتالي يتمكن المواطنون من مشاهدة المباراة النهائية بين مصر والسنغال في المقاهي وفقا للتوقيت الشتوي لمواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات، داعيا الجمهور إلى عدم الالتفات للشائعات التي تتردد عن غلق المقاهي وقت إذاعة المباراة النهائية لمنتخب مصر.

وأكد المصدر، أن الكافيهات مفتوحة مساء اليوم أمام المواطنين، مع التشديد على استمرار حظر تقديم الشيشة داخل المقاهي وفق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، والحفاظ على سلامة المواطنين وأسرهم.

وأشار إلى أن كل الكافيهات تعمل بشكل طبيعي منذ انطلاق بطولة الأمم الأفريقية، ويتم إذاعة كل المباريات عليها وسط إقبال جماهيري كبير، وبالتالي لا يوجد داعي لإغلاق المقاهي؛ فهي متنفس أمام الجمهور للاستمتاع بالمباراة النهائية، والاحتفال خلال تشجيع منتخب مصر في مواجهته السنغال.

اتباع الإجراءات الوقائية بالكافيهات

وأشار إلى أن الكافيهات عليها دور كبير في اتباع الإجراءات الوقائية لضمان الحفاظ على سلامة المواطنين، والحد من الزحام، واستعمال الأدوات ذات الاستخدام الواحد مثل الأكواب الورقية وخلافه، واستمرار أعمال التعقيم والتطهير والنظافة للوقاية من فيروس كورونا.