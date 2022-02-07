شركات السياحة: إقبال متوسط على رحلات العمرة بسبب ارتفاع أسعار البرامج

قال أيمن كامل، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن رحلات العمرة لهذا العام ستكون في الغالب مقصورة على الميسورين والأغنياء، وذلك بعد ارتفاع سعر البرنامج الاقتصادى لأكثر من 100%، وذلك مقارنة بسعر آخر برنامج تم تنظيمه خلال شهر فبراير 2020 قبل ظهور فيروس كورونا، موضحا أن ارتفاع الأسعار جعل إقبال المواطنين على حجز الرحلات خلال الموسم الجاري «متوسطا» إلى الآن.

أسعار البرنامج الاقتصادي تبدأ من 35 ألف جنيه

وأضاف عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، لـ«الوطن»، أن أسعار رحلات العمرة بالنسبة للمستوى الاقتصادي ستتجاوز 35 ألف جنيه، وهو رقم يصعب علي المواطنين البسطاء دفعه حاليا في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها غالبية الأسر المصرية حاليا.

وأشار «كامل» إلى أن قلة عدد تأشيرات العمرة التي سيتم تنظيمها، وكذلك رسوم الإجراءات الاحترازية الخاصة بمنع انتشار فيروس كورونا التي سيتم تطبيقها للمرة الأولى هذا العام ، كانا من أهم الأسباب التي أدت لارتفاع أسعار الرحلات خلال الموسم الجاري.

وتابع، بأنه سيتم منح كل شركة سياحة منظمة للعمرة 15 تأشيرة فقط خلال شهر رجب، إضافة إلي تأشيرة المشرف الذي سيرافق المعتمرين.

رحلات العمرة تبدأ خلال النصف الثاني من فبراير

وأشار إلى أنه من المتوقع أن تبدأ أولى رحلات العمرة لهذا العام خلال النصف الثاني من الشهر الجاري، لافتا إلى أن وزارة السياحة والآثار ستبدأ الخميس المقبل في مراجعة ملفات العمرة التي سجلتها شركات السياحة على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة، موضحا أنه بعد انتهاء عملية المراجعة ستبدأ الشركات في تسيير الرحلات وفقا للمواعيد التي حددتها على بوابة العمرة.

وكان رضا زيدان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة قد أكد في تصريح سابق لـ«الوطن»، أن سعر برنامج العمرة الاقتصادي الذي تبلغ مدته نحو أسبوعين سيبدأ من 35 ألف جنيه، وقد يصل إلى 40 ألفا حال تطبيق حجر صحي على المعتمرين المصريين بفنادق السعودية فور وصولهم لأرض المملكة، لافتا إلى أن سعر برنامج العمرة فئة 4 نجوم سيبدأ من 44 ألف جنيه، فيما يبدأ سعر برنامج العمرة فئة 5 نجوم من 55 ألف جنيه وحتى 70 ألف جنيه وفقا لنوعية الخدمات التي سيتم تقديمها وبحسب الإقامة بالغرف الفندقية سواء فرديا أو ثنائيا أو ثلاثيا.