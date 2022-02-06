شركات السياحة: حالة واحدة تمنع السيدات من السفر لأداء العمرة هذا العام

قال باسل السيسي نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إنه لن يسمح للسيدات أقل من 45 سنة بالسفر لأداء مناسك العمرة هذا العام بمفردهن ودون وجود محرم شرعي معهن، موضحا أن شركات السياحة المنظمة لرحلات العمرة تخبر كل المسافرين لأداء المناسك بتلك التعليمات حتى يعلم الجميع أن النساء دون هذا السن لن يسمح لهن بالسفر بمفردهن لأداء مناسك العمرة.

فئات لن تسافر لأداء مناسك العمرة هذا العام

وأضاف لـ«الوطن» أن هناك بعض الفئات أيضا لن يسمح لها بالسفر لأداء العمرة لهذا العام وهم الأطفال دون سن 12 سنة والمصابين بأمراض مزمنة، إضافة إلى غير الحاصلين على الأمصال المضادة لكورونا والمعتمدة من منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى ضرورة إحضار كل المسافرين للعمرة لشهادة من أحد المراكز أو المستشفيات المعتمدة تثبت بخلوهم من أي من الأمراض المزمنة، فضلا عن شهادة الحصول على جرعات اللقاح معززة بـ الـ«QR CODE»، مشيرا إلى أن كل المسافرين للعمرة سيجرون تحليل «PCR» الخاص بكورونا قبل السفر للمملكة العربية السعودية بـ72 ساعة على الأكثر من أحد المراكز المعتمدة من وزارة الصحة والسكان على أن تكون شهادة التحليل معززة بالـ«QR CODE».

الخميس.. السياحة تبدأ مراجعة ملفات العمرة

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، إلى أنه بالرغم من أن وزارة السياحة ستبدأ يوم الخميس المقبل في مراجعة ملفات العمرة التي سجلتها شركات السياحة على البوابة المصرية للعمرة إلا أن هناك العديد من الإجراءات لم يتم الإعلان عنها رسميا حتى الآن، مثل حصة كل شركة من تأشيرات العمرة خلال شهر رجب وأيضا هل سيتم تطبيق الحجر الصحي المؤسسي على المعتمرين المصريين، لافتا إلى ضرورة إصدار وزارة السياحة والآثار أو غرفة شركات السياحة بيانا رسميا لتوضيح تلك الإجراءات.

يشار إلى أن رحلات العمرة لهذا العام ستنطلق خلال النصف الثاني من شهر فبراير الجاري.