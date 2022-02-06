يسرا تعلن تعافيها من فيروس كورونا: «غمرتوني بمحبتكم»

أعلنت الفنانة يسرا، اليوم، تعافيها من فيروس كورونا، الذي أصيبت به خلال تصوير مسلسلها الرمضاني «أحلام سعيدة».

وقالت يسرا، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «الحمد لله نتيجة المسحة سلبية، وتعافيت من فيروس كورونا، وهستأنف تصوير مسلسل أحلام سعيدة خلال الأسبوع الجاري».

وأضافت: «شكرا لكل اللي دعا لي، وسأل عني، غمرتوني بمحبتكم».

مسلسل أحلام سعيدة

وتخوض يسرا بطولة مسلسل أحلام سعيدة، بجانب غادة عادل ومي كساب ونور محمود ونبيل نور الدين، وهو من تأليف هالة خليل، وإخراج عمرو عرفة.

يسرا تسارك بمسلسل البحث عن علا

وشاركت يسرا، مؤخرا كضيف شرف في مسلسل «البحث عن علا»، ونشرت منذ أيام صورا من كواليس المشهد الذي جمعها بالفنانة هند صبري بطلة المسلسل، وشيرين رضا وندى موسى.

وعلقت يسرا على الصور، عبر حسابها على «تويتر»: «سعيدة جدا بمشاركتي في مسلسل البحث عن علا، مع حبايب قلبي هند وشيرين وندى والمخرج المتميز هادي الباجوري، استمتعت جدا جدا بالمشهد.. ألف مبروك نجاح المسلسل».

مسلسل «البحث عن علا»، بطولة هند صبري، وهاني عادل، سوسن بدر، ومحمود الليثي وندى موسى، من إخراج هادي الباجوري، ويشارك في العمل عدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم خالد النبوي، ويسرا وشيرين رضا.

مسلسل «حرب أهلية»

يذكر أن آخر أعمال يسرا الدرامية مسلسل «حرب أهلية»، بطولة باسل الخياط وأروى جودة وسارة التونسي وسنتيا خليفة وتامر هجرس، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا ونسبة مشاهدات مرتفعة وقت عرضه.