تقديم 100 ألف خدمة بـ4 مراكز لطب الأسرة في الأقصر خلال يناير 2022

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، اليوم، تقديم 100 ألف خدمة طبية من خلال 4 وحدات لطب الأسرة بمحافظة الأقصر، مشيرًا إلى اجتياز 5 منشآت الصحية معايير التسجيل القومية المعترف بها دوليًا خلال يناير 2022.

اجتياز شروط التسجيل

وأوضح فيديوجراف، نشرته الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن المنشآت الخمس التي نجحت في اجتياز الشروط والمعايير الموضوعة للتسجيل والاعتماد لمدة عام؛ تشمل وحدات طب أسرة «نجع أحمد سعيد، أبو طربوش، الشغب، الزمامي»، إضافة إلى مركز طب أسرة «العوامية» بمحافظة الأقصر.

ووفقًا للفيديوجراف الذي نشرته الهيئة؛ فأن وحدات ومراكز طب الأسرة السابق ذكرها، تخدم أكثر من 80 ألف منتفع من قاطني محافظة الأقصر، بواقع 23.504 ألف أسرة بإقليم جنوب الصعيد.

ويشار إلى أن المراكز والوحدات الصحية تقدم خدمات الرعاية الصحية الأولية والأساسية للمرضى وفق أحدث الإرشادات والبروتوكولات العلاجية المعتمدة دوليًا، وتشمل خدمات «الطوارئ، الباطنة، النساء، الأطفال، الأسنان، رعاية الحوامل، طب الأسرة، التطعيمات، تنظيم الأسرة، الصيدلية، المعمل»، إضافة إلى خدمات الرعاية الطبية وأماكن علاج كبار السن، وغيرها من الخدمات الصحية الأولية التي تمثل نحو 80% من احتياجات الفرد الصحية.

34 منشأة صحية مسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة

وبلغ عدد المنشآت الصحية التي تم تسجيلها بمحافظة الأقصر حتى الآن، 34 منشأة صحية تم تسجيلها لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ويعد نجاح التسجيل أول خطوات اعتماد تلك المنشآت وضمان تقديمها خدمات صحية ذات جودة عالية تتواكب مع آخر مستجدات الجودة والسلامة العالمية؛ بما يتماشى مع تحقيق مستهدفات هيئة الرعاية الصحية ومشروع التأمين الصحي الشامل الجديد.