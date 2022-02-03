جني الأرباح يهبط بمؤشرات البورصة في آخر جلسات الأسبوع

اختتمت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات الأسبوع، على تراجعات جماعية لتنهي رحلة ارتفاعات استمرت ثلاث جلسات على التوالي، وأغلق المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، على تراجع بنسبة 0.46%، عند مستوى 11638.06 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70»، بنسبة 0.05%، مغلقا الجلسة عند مستوى 2163.2 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد»، عند مستوى 3193.02 نقطة متراجع بنسبة .18%.

«إيجي إكس 50» يغلق على تراجع 0.26%

وهبط مؤشر البورصة متساوي الأوزان «إيجي إكس 50» بنسبة 0.26%، ليغلق الجلسة عند 2041.57 نقطة، وبلغت قيم التداولات 656.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 250.3 مليون سهم، وتنفيذ 28.314 ألف صفقة، وشهدت الجلسة التداول على 188 سهما، إذ ارتفع 46 سهما، مقابل انخفاض 78 سهما، واستقر 64 سهما دون تغيير.

جني الأرباح المؤقت

وقال حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، إن جني الأرباح المؤقت عند مستوى المقاومة الرئيسي وانخفاض السيولة، كان السبب وراء التراجع الطفيف لجميع مؤشرات البورصة اليوم، ليتراجع المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، محافظا على مستوى الدعم الرئيسي وهو 11600 نقطة بفضل اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو جني الأرباح المؤقت، بينما اتجهت المؤسسات المالية الأجنبية نحو الشراء.

وأضاف عيد، في حديثه الخاص لـ«الوطن»، أن المؤشر بهذا الأداء يستهدف اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11700 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 11850 نقطة، مدعوماً بنشاط الأسهم القيادية، بينما في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11700 نقطة، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11600 ثم مستوى الدعم الثاني وهو 11500 نقطة.

الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي 2160

وتابع، فيما يخص مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70»، فقد نجح في الحفاظ على مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160، بفضل الأداء المتباين لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة مدعوماً أيضاً بانخفاض قيم التداولواستقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي 2160، يتجه المؤشر السبعيني لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 2200 نقطة مدعوماً بالاداء الإيجابي لأغلب الاسهم الصغيرة والمتوسطة مع ارتفاع أحجام وقيم التداول اما في حالة ظهور عمليات بيع وجني ارباح بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وكسر مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة قد يختبر المؤشر السبعيني مستوى الدعم الثاني وهو 2100 نقطة.

رأس المال السوقي خلال جلسة اليوم

وفيما يخص تعاملات المستثمرين خلال جلسة اليوم، في البورصة المصرية، اتجهت تعاملات الممصريين والأجانب للشراء بصافي 21.3 مليون جنيه للمصريين، و4.2 مليون جنيه للأجانب، فيما اتجهت تعاملات العرب للبيع بصافي 25.5 مليون جنيه، واختتم رأس المال السوقي، تعاملات جلسة اليوم، عند مستوى 749.914 مليار جنيه، بخسائر 1.9 مليار جنيه.