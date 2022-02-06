البورصة تستهل تعاملات اليوم بارتفاعات جماعية ومكاسب 439 مليون جنيه

استهلت مؤشرات البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع جماعي، إذ صعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.18%، إلى مستوى 11658.95 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.11%، ليستهل الجلسة عند مستوى 2165.56 نقطة، وارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.21%، مستهلا التعاملات عند مستوى 3199.64 نقطة.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع 0.31%

وارتفع مؤشر البورصة «متساوي الأوزان إيجي إكس 50»، بنسبة 0.31%، عند مستوى 2047.85 نقطة، وفيما يخص قيم وأحجام التداولات، بلغت في وقت كتابة التقرير 84.3 مليون جنيه، من خلال التداول على 39.9 مليون سهم، عبر تنفيذ 3879 صفقة.

التداول على 140 سهما

شهدت بداية التداولات في البورصة المصرية بجلسة اليوم، التداول على 140 سهمًا، وارتفعت 22 سهما فقط، فيما انخفضت 8 أسهم أخرى، واستقرت 110 أسهم دون تغيير.

وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة، في مستهل تعاملات جلسة اليوم نحو 439 مليون جنيه، مسجلا في الوقت الحالي 750.353 مليار جنيه.

المؤشر الرئيسي يستهدف مستوى 11850 نقطة

ويتوقع حسام عيد، محلل مالي بإحدى شركات تداول الأوراق المالية، أن المؤشر الرئيسي بهذا الأداء يستهدف اختبار مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11700 نقطة، وباختراقه والاستقرار أعلاه يستهدف مستوى المقاومة الثاني وهو 11850 نقطة، مدعوماً بنشاط الأسهم القيادية، بينما في حالة ظهور عمليات جني أرباح بالاسهم القيادية بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي وهو 11700 نقطة، يتجه المؤشر الرئيسي لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 11600 ثم مستوى الدعم الثاني وهو 11500 نقطة.

المؤشر السبعيني يستهدف مستوى 2200 نقطة

ويتوقع المحللون، أن استقرار المؤشر السبعيني أعلى مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 يؤهله لاختبار مستوى المقاومة الثاني وهو 2200، وفي حالة ظهور عمليات جني أرباح بالأسهم الصغيرة والمتوسطة بالقرب من مستوى المقاومة الرئيسي، قد يتجه المؤشر لاختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 2160 نقطة.