الداخلية تكشف ملابسات فيديو ارتداء الملابس الأميرية بقسم شرطة: «مفبرك»

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات بموقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، يتضمن ارتداء أحد الأشخاص الملابس الأميرية مدعياً تواجده داخل حجز أحد أقسام الشرطة وتكليفه من بعض ضباط الشرطة بقتل أحد المحبوسين وإشعال النيران بالحجز.

ضبط مصور الفيديو

وبالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على تصوير مقطع الفيديو المشار إليه، بمشاركة آخر، وتبين أنهما من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، وسبق اتهامهما في العديد من القضايا.

الفيديو يتضمن ادعاءات كاذبة

وتبين أن مقطع الفيديو المشار إليه مفبرك، ويتضمن ادعاءات كاذبة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.